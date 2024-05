JBL Clip 4 : cette petit enceinte est à un tarif exceptionnel chez Boulanger

C’est chez Boulanger que cette enceinte JBL Clip 4 est affiché à un tarif très intéressant. En effet, tout comme sa taille, son prix mini est à ne pas rater puisqu’elle est affichée à seulement 37,49 €. Attention, pour ne pas passer à côté, il faudra faire vite car les stocks vont sans aucun doute très vite partir.

Enceinte portable JBL : un prix mini pour cette petite enceinte

Si cette enceinte ne parait pas performance à cause de sa taille, n’en faites rien ! En effet, bien que petite, elle propose des caractéristiques tout à fait performantes qui feront d’elle un indispensable pour vos soirées d’été. A moins de 40 €, c’est un petit investissement qui vous apportera beaucoup pour animer vos soirées conviviales.

JBL est maintenant une marque connue qui vous assure un produit de qualité qui répondra à vos exigences. En effet, il promet un son audio qualitatif qui ne manque pas de puissance grâce à ses deux transducteurs, l’un actif et l’un passif pour un équilibre sonore parfait. Les mediums sont doux et les aigus fluides et présents mais attention à ne pas monter le son trop fort, cela pourrait vite entacher votre plaisir.

Son autonomie est également plus que satisfaisante avec une résistante aux environnements poussiéreux et aux éclaboussures grâce à sa certification IP67. A noter que de premiers abords, c’est sans contexte son design original qui va vous séduire et retenir toute votre attention. Sa couleur ainsi que son mousqueton ne passent pas inaperçu parmi des modèles tous identiques.

Toutefois, si vous souhaitez découvrir d’autres produits avant de valider votre commande, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures enceintes portables, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.