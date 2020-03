Plus incontournables et populaires que jamais, les enceintes Bluetooth constituent aujourd’hui la solution la plus simple pour sonoriser un appartement ou égayer un pique-nique ou une sortie en plein-air. Facilement transportables, avec une autonomie de plusieurs heures, voire d’une journée complète, et un son bien meilleur que celui d’un smartphone, elles ont peu à peu remplacé les docks iPod et sont bien plus abordables que les systèmes audio multiroom. Les constructeurs ne s’y sont pas trompés et leurs modèles couvrent désormais un large spectre d’usages, entre les enceintes ultra-compactes et les puissants systèmes audio capables de cracher des dizaines de décibels.

Consultez notre guide d’achat des casques Bluetooth

Le principal avantage des enceintes Bluetooth est leur universalité, contrairement par exemple aux enceintes AirPlay. Vous pouvez ainsi envoyer votre musique depuis une tablette ou un smartphone Android ou iOS, et même depuis un ordinateur à condition qu’il soit équipé pour le Bluetooth. La disparition progressive des connecteurs jack sur de nombreux smartphones a d’ailleurs habitué le grand public à utiliser essentiellement cette connexion Bluetooth pour sonoriser leur journée !

Quelles sont les meilleures enceintes Bluetooth à acheter ?

Libratone Zipp Mini 2

Poids : 1100 g | Format : 100 mm (L) 224 mm (H) 100 mm (P) | Puissance : 91 dBA | Autonomie : 12 heures | Microphone : Oui | Étanchéité : Oui | Filaire : Oui | Codec : FLAC, AAC/M4A, AIFF, APE

Bénéficiant d’une finition impeccable à tous les niveaux, la Zipp Mini 2 est la Rolls Royce des enceintes Bluetooth. Elle présente un design aussi sobre que classieux, avec une surface tactile et lumineuse qui donne accès à toutes les fonctionnalités. Compatible Wi-Fi et Bluetooth, elle intègre par ailleurs l’assistant vocal Amazon Alexa et la partie audio est absolument irréprochable, avec un son riche et puissant. La Zipp Mini 2 s’impose comme l’enceinte la plus complète et efficace du marché.

Ultimate Ears Wonderboom 2

Poids : 420 g | Format : 95,3 mm (L) 104 mm (H) 95,3 mm (P) | Puissance : 80 dBA | Autonomie : 13 heures | Microphone : Non | Étanchéité : Oui | Filaire : Non | Codec : AD2P

Dans un format compact et avec une finition impeccable, l’Ultimate Ears Wonderboom 2 est un excellent choix pour les grands nomades et les sportifs accomplis. Sa résistance IP67 garantit une étanchéité exceptionnelle et vous pouvez même l’immerger à vos côtés, dans la piscine. Avec son format sphérique, l’enceinte offre une excellente spatialisation du son et cette nouvelle version se dote d’un mode “Plein Air” qui va considérablement booster les basses sans compromettre l’équilibre général de la musique.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Poids : 270 g | Format : 168 mm (L) 58 mm (H) 24,5 mm (P) | Puissance : 70 dBA | Autonomie : 8 heures | Microphone : Oui | Étanchéité : Non | Filaire : Oui | Codec : SBC (AD2P)

Attention, prix canon ! Avec son beau design en aluminium et son format compact, l’enceinte Bluetooth de Xiaomi surprend par son niveau de finition. Elle distille un son étonnamment puissant et détaillé, avec des contrôles faciles sur les flancs. L’enceinte comprend par ailleurs un kit mains-libres, pour gérer les appels, et vous pouvez directement lui relier une source sur jack 3,5 mm.

Harman Kardon Onyx Studio 5

Poids : 2980 g | Format : 291 mm (L) 284 mm (H) 128 mm (P) | Puissance : 80 dBA | Autonomie : 12 heures | Microphone : Non | Étanchéité : Non | Filaire : Oui | Codec : AD2P, AVRCP, HFP

Reprenant le design sphérique emblématique de la gamme, la cinquième version de l’Onyx Studio lui greffe une poignée : l’enceinte devient ainsi davantage transportable, tout en préservant la qualité de finition propre à la luxueuse marque scandinave. Le rendu sonore gagne en profondeur et en précision, avec des basses bien profondes et un son puissant et équilibré. À conseiller aux mélomanes qui cherchent une solution de sonorisation transportable.

Enceinte Bluetooth : quel format pour quel son ?

Le format d’une enceinte Bluetooth est un critère trompeur. Du fait de son caractère nomade, les consommateurs ont tendance à vouloir acheter une enceinte la plus petite et la plus légère possible. Toutefois, la taille d’une enceinte est directement liée à la qualité sonore qu’elle peut délivrer. Plus une enceinte est compacte, plus les haut-parleurs seront petits et moins ils pourront vibrer. Dès lors, la qualité audio en sera affectée.

Par ailleurs, plus l’enceinte est petite, moins elle pourra inclure de haut-parleurs différents. Un choix qui implique la présence, ou non, d’un radiateur passif dédié spécifiquement à la restitution des basses. Le choix d’une grande ou d’une petite enceinte Bluetooth dépend surtout de l’utilisation que vous comptez en faire. Si vous comptez l’utiliser en mobilité sans vous soucier d’un son optimal, vous pouvez prendre une enceinte compacte. Si la qualité sonore vous importe avant tout, optez plutôt pour un gabarit plus imposant.

Ultimate Ears Boom 3

Vous êtes à la recherche du meilleur compromis, avec un format compact, manipulable à une main, et un son d’excellente qualité ? L’Ultimate Ears Boom 3 a tout pour plaire : la qualité de finition est excellente, on retrouve quelques fonctions intéressantes comme la possibilité d’associer des playlists au bouton central ou de connecter plusieurs utilisateurs à la fois, et l’autonomie de près de 15 heures ne gâche rien.

JBL Flip 5

Dans un format qui évoque sensiblement la silhouette de l’Ultimate Ears Boom 3, la cinquième version du Flip de JBL séduira toujours autant les grands nomades. Cette nouvelle version adopte l’USB-C pour la recharge, mais préserve sa grande robustesse et sa certification IPX7, qui autorise l’immersion dans l’eau. Avec une autonomie de 12 heures, c’est donc un bon compagnon pour sonoriser des sorties en plein-air, d’autant plus que le son est particulièrement puissant et équilibré. Une valeur sûre, proposée à un tarif très compétitif.

Quelle autonomie pour une enceinte Bluetooth ?

Là encore, l’autonomie est un critère à prendre en compte en fonction de l’usage que vous souhaitez faire de votre enceinte Bluetooth. La plupart des enceintes que nous avons pu tester proposent une batterie avec une autonomie allant de cinq à huit heures. Certaines dépassant même allègrement la dizaine d’heures de musique à un volume sonore élevé.

Si l’enceinte que vous comptez acheter est destinée à rester chez vous et à ne sortir qu’occasionnellement, l’autonomie ne devrait pas être un critère dont vous devriez vous soucier. Sinon, si vous pensez utiliser votre enceinte en extérieur, pour un pique-nique en forêt, à la plage ou pendant une randonnée, n’hésitez pas à investir dans une enceinte avec une autonomie de plus de sept heures.

JBL Xtreme 2

À 2,4 kg sur la balance et sur près de 30 cm de largeur, la JBL Xtreme 2 ne cache pas son ambition : sonoriser une soirée en plein air, entre amis ! Et elle vient les choyer, en se portant directement en bandoulière … avec décapsuleur inclus. Elle distille un son extrêmement puissant et environnant, avec un rendu très naturel. Étanche de surcroît, elle dépasse les vingt heures d’autonomie si on joue sur le volume. L’Ultimate Ears MegaBoom 3 et la Turbo X de Riva jouent dans la même catégorie en matière d’autonomie et tutoient les 24 heures d’écoute en continu.

Plus ou moins de boutons en fonction des enceintes

En fonction de l’utilisation que vous comptez faire de votre enceinte, les différentes touches présentes peuvent être un critère important pour vous. Certaines enceintes sont très limitées en interactions, pour offrir une utilisation la plus simple possible, comme la BeoPlay P2, essentiellement tactile. D’autres, au contraire, vous permettent toutes sortes de services additionnels, allant même jusqu’à proposer des applications compatibles pour votre smartphone ou la possibilité de lancer votre assistant vocal, Siri ou Google Assistant.

Parmi les boutons présents sur toutes les enceintes, on retrouve bien évidemment les touches servant à allumer et appairer l’enceinte, ainsi que les touches modifiant le volume. Certaines enceintes vont encore plus loin avec des boutons permettant de mettre la musique en pause, de passer l’enceinte en muet, de changer de piste, voire de répondre au téléphone directement à partir de l’enceinte. Autant d’opérations que vous pouvez faire naturellement à partir de votre smartphone.

Soundcore Flare

Auréolée d’un halo de lumière à sa base, la Soundcore Flare réunit de nombreux atouts. Ce dôme de 15 cm de haut profite tout d’abord de sa conception cylindrique pour distiller un son environnant, au rendu équilibré. Elle profite également de boutons tactiles sur sa partie supérieure, pratiques et clairement identifiés. L’application mobile, compatible iOS et Android, complète ces interactions, en vous laissant notamment moduler l’éclairage. Une vraie alternative.



Certaines enceintes comme la BeoPlay P2 proposent des contrôles sommaires, sans boutons apparents

Quelle enceinte a la meilleure spatialisation du son ?

De par leur format, certaines enceintes ne permettent pas une restitution stéréo suffisamment précise pour pouvoir distinguer le canal gauche du canal droit. Par ailleurs, la plupart des enceintes proposent un son très directif, loin de l’expérience que l’on peut avoir avec des enceintes de salon, disposées où on le souhaite. C’est afin de pallier ce problème que les constructeurs proposent de plus en plus souvent des modes surround intégrées à leurs enceintes. Activables à l’aide d’une touche dédiée directement sur l’appareil ou via une fonction sur smartphone, elles permettent d’étendre la diffusion. Cette technologie utilise différents noms selon les constructeurs, mais le principe est le même : donner plus d’amplitude au son grâce à un système d’annulation de bruit. La musique semble alors venir de plusieurs endroits à la fois et s’avère plus enveloppante. Au mode surround s’ajoute de plus en plus la possibilité de connecter deux enceintes à une même source, voire plus, afin de reproduire une véritable stéréo, comme chez Ultimate Ears, Beats avec la Pill+ ou encore Harman/Kardon Onyx et son Studio 4.

Bose SoundLink Revolve

Un autre élément déterminant est le design en lui-même. Certains constructeurs n’hésitent pas à réinventer l’enceinte nomade, à l’image de Bose et de son SoundLink Revolve, qui prend la forme d’un “pylône” capable de diffuser le son à 360 degrés. Compacte, puissante et étanche, l’enceinte distille un son naturel et chaleureux. Idéal pour animer une sortie en plein air sans léser qui que ce soit !

Marshall Stockwell II

L’alternative : à première vue, on pourrait croire que cette enceinte qui reprend le look typique d’un ampli Marshall, ne renvoie qu’un son très directif mais détrompez-vous : elle est équipée d’un original système de double-enceinte pour doper le sentiment de profondeur. Une mini-enceinte à l’arrière va en effet diffuser un effet d’amplitude qui dérive de la piste principale. En plaçant le Marshall Stockwell II contre un mur, vous renforcez ainsi l’impression d’immersion. L’enceinte brille par ailleurs par sa qualité de finition, son design très compact et son autonomie de 20 heures.

Quel design pour une enceinte Bluetooth ?

Le design d’une enceinte est avant tout une affaire de goût. Néanmoins, celui-ci peut d’ores et déjà vous donner une indication de la qualité sonore et du type de musique à laquelle l’enceinte est destinée. En effet, c’est par le design que le constructeur va cibler un type de public plutôt qu’un autre. Pour les plus jeunes, adeptes de musique électro, de hip-hop ou de rock, les fabricants proposent des enceintes colorées avec des formes plus exotiques. Pour les adeptes de musiques plus exigeantes comme le classique ou le jazz, les enceintes proposent généralement un aspect beaucoup plus sobre et épuré, avec des coloris noirs, métalliques, voire blanc. Si l’aspect est évidemment un critère à prendre en compte selon vos goûts, il peut ainsi indiquer le type de musique pour laquelle l’enceinte est conçue.

Sony SRS-XB32

Bien protégée dans son tissu de couleur, la Sony SRS-XB32 présente un design qui flatte la rétine. Des bandes LED la parcourent et vous réglez les effets lumineux à travers l’application officielle, en activant notamment une réaction automatique à la musique diffusée. Vous pouvez même la frapper en rythme sur les flancs, elle va ajouter quelques effets sonores, comme des coups de percussion ! En prime, elle est étanche, offre une bonne autonomie (jusqu’à 24 heures) et surtout délivre excellente qualité audio.

Codec : l’aptx au secours des mélomanes

Dans la plupart des cas, le son est transmis d’un smartphone, ordinateur ou tablette vers une enceinte à l’aide du codec SBC, inclus dans le profil A2DP. Il s’agit du codec inclus de base dans le protocole Bluetooth. Néanmoins, ce codec s’avère destructif et ne permet d’envoyer sans perte qu’un son avec une qualité maximale de 235 kbps. Par ailleurs, le codec compresse dans le smartphone et décompresse dans l’enceinte, avec des artefacts audibles. En clair, si vous avez confectionné une audiothèque de fichiers uniquement encodés en 320 kbps pour les écouter sur votre enceinte, vous pouvez oublier si elle ne gère que le profil A2DP : la qualité sera moindre à la sortie.

Toutefois, il existe certains codecs comme l’aptX, qui permettent une meilleure compression et la lecture de fichiers jusqu’à 320 kbps. Pour être utilisés, ces codecs doivent cependant être intégrés sur l’enceinte et sur le smartphone. Si votre smartphone, PC ou tablette est compatible, n’hésitez donc surtout pas à craquer pour une enceinte compatible aptX, la qualité audio n’en sera que meilleure. Si votre appareil source n’est pas compatible, inutile cependant de choisir une enceinte selon ce critère puisque votre smartphone ne pourra envoyer la musique qu’en SBC. De son côté, le codec AAC permet tout de même d’envoyer directement un son au format AAC du smartphone à l’enceinte, sans compression ni décompression.

Consultez notre dossier pour tout comprendre sur l’audio HD

Dans le cadre de nos tests, nous avons écouté des morceaux similaires sur toutes les enceintes. Tous les titres écoutés étaient encodés en MP3 en 320 kbps, soit la meilleure qualité disponible pour un fichier MP3.

Les dernières actus des enceintes Bluetooth

Depuis près de deux ans, les enceintes Bluetooth sont peu à peu supplantées par les enceintes Wi-Fi dotées d’assistants vocaux, comme le Google Home ou l’Amazon Alexa. Certains constructeurs jusque-là spécialisés dans le Bluetooth comme Ultimate Ears ont donc suivi la voie avec les enceintes Blast et MegaBlast. C’est également le cas de Marshall avec l’Acton II Voice qui se décline en deux versions, pour chacun des deux types d’assistants. Attention cependant : si ces enceintes proposent davantage de fonctionnalités que la simple connexion Bluetooth, elles ne fonctionnent que rarement sur batterie et nécessitent d’être branchées pour que les fonctions connectées puissent marcher.

Le secteur des enceintes Bluetooth continue cependant à bien fonctionner. Le géant du mobilier Ikea s’est lancé sur le marché avec ses enceintes Eneby, plutôt design. Par ailleurs, preuve de la complémentarité entre les enceintes intelligentes et les enceintes nomades, Google a permis de connecter son Google Home à des enceintes, afin de créer un son multiroom. Enfin, les principaux constructeurs continuent à lancer des modèles hauts de gamme comme JBL avec les PartyBox et les Pulse, BeoPlay avec la P6 ou Creative avec sa Metallix.