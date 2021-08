Kang le Conquérant affronte Venom, devenu un dieu

Kang le Conquérant affronte Venom – Crédit : Sony

Les héros du Marvel Cinematic Universe (MCU) doivent affronter un nouvel adversaire de taille après Thanos. Cet adversaire, c’est Kang le Conquérant. Une menace introduite dans le final de Loki sur Disney+. Un personnage capable de traverser les univers et doté de grands pouvoirs. Et dans les comics, Venom, de retour au cinéma, s’empare du trône de Knull, le dieu symbiote. Eddie Brock contrôle donc une armée et décide d’œuvrer pour le bien au confins de la galaxie. Mais cette nouvelle responsabilité en fait une cible de choix pour Kang le Conquérant, bien décidé à l’éliminer.

Venom est une cible de choix pour Kang le Conquérant

Depuis le cosmos, Eddie Brock dirige des symbiotes dans l’espoir de réparer les dégâts causés par Knull. Œuvrant pour le bien, Venom est une cible de Kang le Conquérant. Dans Venom #16, on aperçoit les deux personnages en plein affrontement. Et si Eddie Brock retient autant l’attention du nouvel adversaire des Avengers dans le MCU, c’est pour une bonne raison. L’homme a aperçu l’étendu des pouvoirs de Knull en prenant sa place. Il est donc inacceptable que Kang le Conquérant laisse entre ses mains certains pouvoirs, comme le voyage dans le temps.

Venom #16 nous montre notamment que Venom est omnipotent. Eddie Brock peut se trouver à n’importe quel endroit où se situe un symbiote. L’homme peut également aller dans le passé et modifier certains événements. Si Knull n’a jamais utilisé ses pouvoirs de cette façon, le nouveau roi des symbiotes peut largement en tirer profit.

On ne sait pas exactement pourquoi Kang le Conquérant veut éliminer Venom. Si le comics n’a pas encore apporté la réponse, plusieurs théories se dessinent. Il est possible que l’antagoniste des Avengers ne supporte pas qu’un autre utilise des pouvoirs temporels. Mais une chose semble sûre : le combat entre ces deux créatures surpuissantes est inévitable !

Reste à savoir si Eddie Brock sera capable de tenir tête à Kang le Conquérant. Mais Venom, en tant que nouveau dieu, a largement ses chances. Même si l’expérience se range du côté de son adversaire.

