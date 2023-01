Kate K1 : la concurrente de la Citroën Ami arrive en France pour 15 000 €

Kate K1 © Kate

Kate est une nouvelle entreprise française qui souhaite créer une petite voiture que vous pourrez utiliser pour vos déplacements quotidiens. Le but de la société n’est donc pas de fabriquer de gros SUV avec des systèmes de divertissement sophistiqués : elle souhaite plutôt produire la voiture électrique la plus minimaliste possible, en concurrence directe avec la Citroën Ami.

En Europe, 98 % des trajets sont inférieurs à 80 kilomètres. Les personnes qui se déplacent d’un point A à un point B utilisent un véhicule ordinaire pour 84 % de leurs déplacements, représentant 11 % des émissions de CO2, précise la société. Kate a directement acquis la société NOSMOKE pour produire un véhicule grand public, destiné aux petits trajets.

Kate K1 : 90 km/h maximum, 15 000 € et sortie en 2024

Sur le papier, le prochain véhicule de Kate, le K1, sera un véhicule L7e (un quadricycle lourd). Il y aura quatre places et elle atteindra une vitesse de pointe de 90 km/h. Vous pourrez la conduire avec un permis de conduire B1 en France.

Kate vise un prix d’environ 15 000 € avec une autonomie de batterie de 200 kilomètres. Bien sûr, il y aura des modèles avec de meilleurs moteurs et des batteries qui coûteront plus cher. En matière de design, Kate souhaite fabriquer une voiture aussi modulaire et durable que possible.

L’idée est que vous devriez pouvoir garder votre Kate K1 pendant des années, précise Kate. Il y aura des mises à jour matérielles et logicielles et a voiture devrait rester utilisable durant longtemps même si vous ne changez aucun composant. Par exemple, Kate a opté pour des batteries LFP (avec lithium, fer et phosphate) afin qu’elles offrent une durée de vie considérablement plus longue.e

La voiture devrait rester simple en termes de connectivité : vous pourrez jouer de la musique ou obtenir des directions, mais si vous voulez de meilleurs itinéraires routiers ou si vous voulez écouter vos propres podcasts, vous devrez vous fier à votre smartphone.

Kate veut introduire la K1 plus tard cette année et commencer à la vendre en 2024.