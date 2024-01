Citroën AMI Charleston : un hommage risqué à la 2CV pour moins de 11 000 € ?

Déjà très appréciée en France, la célèbre Citroën Ami se pare d’une finition de luxe Charleston, inspirée par la 2CV, qui lui donne du style et du confort. Le designer Massimo Biancone propose cette version luxueuse et rétro du quadricycle électrique à bas coût.

Ami Charleston © Citroën

Elle propose d’autres options : un toit ouvrant, un rangement pour parapluie et un rétroviseur intérieur.

Elle coûte près de 11 000 € et s’achète directement par le designer Massimo Biancone.

Le designer italien Massimo Biancone propose une version luxueuse et rétro de la Citroën Ami, le quadricycle électrique à bas coût. Inspirée par la célèbre 2CV Charleston, cette finition offre une livrée bicolore, une sellerie pied-de-poule et des équipements inédits. Le prix de cette Ami revisitée frôle les 11 000 €.

La Citroën Ami se met sur son 31 avec la finition Charleston

La Citroën Ami, lancée en 2020, est une voiture sans permis qui mise sur la simplicité, la praticité et l’accessibilité. Avec son design minimaliste, sa carrosserie en plastique et son moteur électrique de 8 ch, elle se destine à un usage urbain et écologique. Son prix de base est de 6 900 €, mais elle peut aussi être louée à partir de 19,99 € par mois.

Mais pour ceux qui veulent plus de style et de confort, le designer Massimo Biancone a imaginé une finition Charleston, qui rend hommage à l’une des séries spéciales les plus emblématiques de la 2CV. Cette dernière, apparue en 1980, se distinguait par sa livrée rouge et noir, sa sellerie pied-de-poule et son volant à branche unique.

Massimo Biancone a repris ces éléments pour habiller la Citroën Ami, en y ajoutant quelques touches personnelles. Il présente sa création comme une version haut de gamme de la voiture sans permis, qui allie le charme du passé et la modernité du présent.

Une personnalisation soignée

La Citroën Ami Charleston de Massimo Biancone se reconnaît au premier coup d’œil par sa carrosserie bicolore, qui associe le rouge Delage au noir. Les passages de roue et le toit sont peints en noir, tandis que le reste de la carrosserie est rouge. Les jantes sont également noires, et portent le logo du designer.

L’intérieur de la voiture n’est pas en reste, et bénéficie d’une sellerie de qualité, qui mélange un tissu pied-de-poule noir et blanc à du cuir noir. Le tissu recouvre les sièges, les contre-portes et le tableau de bord, tandis que le cuir habille le volant, le levier de vitesse et le frein à main. Le volant, à branche unique, rappelle celui de la 2CV Charleston, mais avec un design plus moderne.

La Citroën Ami Charleston gagne également quelques équipements supplémentaires, qui renforcent son côté luxueux. Elle dispose ainsi d’un toit ouvrant en toile, qui s’inspire de l’Ami Buggy, d’un rangement pour parapluie au dos du siège conducteur, et même d’un rétroviseur intérieur, qui fait défaut à la version de base.

Un prix élevé pour une voiture sans permis ?

La Citroën Ami Charleston de Massimo Biancone n’est pas vendue par Citroën, mais directement par le designer, via son site internet. Il faut compter 10 990 € pour acquérir cette voiture sans permis personnalisée, soit environ 4 000 € de plus que le prix d’une Ami Tonic en Italie. Le designer propose également d’autres options, comme la personnalisation d’une Ami fournie par le client, ou la possibilité de choisir d’autres couleurs que le rouge et le noir.

La Citroën Ami Charleston de Massimo Biancone s’adresse donc à une clientèle aisée et nostalgique, qui cherche à se démarquer avec une voiture sans permis originale et raffinée. Elle risque toutefois de faire grincer des dents les puristes de la 2CV, qui pourraient y voir une trahison de l’esprit populaire et économique de la deudeuche.