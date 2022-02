La bande-annonce du Seigneur des Anneaux : The Rings of Power, à découvrir en direct

Ce lundi 14 février, le trailer de The Rings of Power, la série la plus attendue de l’année fait son apparition en direct dans le monde.

The Rings of Power nous dévoile sa première vraie bande-annonce à l’occasion du Superbowl aux États-Unis. La retransmission la plus regardée aux États-Unis est l’occasion rêvée pour tous les gros annonceurs de créer l’événement. Diffusée ce dimanche soir outre-Atlantique, elle peut tout aussi bien être visionnée sur nos écrans français par le biais de YouTube. Et avec le décalage horaire, tenez-vous prêt à veiller jusqu’à 2 h 45 du matin, heure de Paris.

Poster de la série The Power of the Ring – Crédits : Prime Video

Prime, la chaîne d’Amazon qui possède les droits de la série nous avait déjà mis l’eau à la bouche le mois dernier avec une petite vidéo d’annonce préparée exclusivement à cet effet. Mais aucune image extraite de la série n’avait été dévoilée.

Le trailer arrive : tenez vous prêt !

Ce n’est qu’il y a quelques jours que les premières images officielles sont sorties. Et la bonne nouvelle c’est que leur identité esthétique semble être dans la lignée de la franchise. Un soulagement pour l’immense communauté de fans qui ne manque pas de faire savoir son point de vue dès que l’on touche à leur chef-d’œuvre préféré.

Il y a seulement quelques semaines, alors que l’annonce venait à peine d’être publiée, les fans se sont déchaînés sur le nom de la série Amazon. «Les Anneaux de Pouvoir, ça sonne comme un titre poubelle du MCU », pouvait-on lire sur Twitter au milieu du déluge de réactions. La tâche n’est pas simple pour les producteurs de ce prequel à 462 millions de dollars.

Par ailleurs, le terme de prequel est quelque peu un euphémisme. Pas moins de 2000 ans séparent ces aventures du voyage de Frodon. Jamais écrit de manière romancée par Tolkien, le deuxième âge n’en est pas moins une référence constante dans ses œuvres. Car c’est en ces temps lointains et guerriers que l’anneau fut forgé.

Il nous tarde de découvrir si autant d’argent investit par Amazon a suffi aux scénaristes à se mesurer ne serait-ce qu’à la cheville de Jrr Tolkien. Réponse le 2 septembre prochain sur Prime Video.

Source : Vanity Fair