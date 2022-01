Le Seigneur des anneaux : les fans se déchaînent sur le nom de la série Amazon

Après plusieurs années d’attente, Amazon a enfin dévoilé le nom de sa série très attendue basée sur les livres de J. R. R. Tolkien : The Lord of the Rings: The Rings of Power, en VO. Le problème, c’est que certains fans de la série n’apprécient pas du tout ce nom, et ils le font savoir sur Twitter.

La nom de la série ne séduit pas © Amazon Studios

Si les réseaux sociaux ne sont parfois qu’une vaste et creuse chambre d’écho, il est parfois marrant d’y jeter un œil pour voir certaines réactions. Hier, Amazon a enfin annoncé le nom de la série Le Seigeur des anneaux à venir sur Prime Video, avec un teaser en bonus. En français, le nom de la série est Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. En VO, son nom est The Lord of the Rings: The Rings of Power. Un titre qui ne passe pas pour certains fans inconditionnels de la série, qui fustigent le choix d’Amazon Studios sur Twitter.

« Les Anneaux de Pouvoir, ça sonne comme un titre poubelle du MCU »

En plus du nom et du tout premier teaser, Amazon Studios en a profité pour partager le contexte et le synopsis de la série. Selon le studio, la série portera à l’écran les légendes héroïques du mythique Second Âge, des milliers d’années avant les évènements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de J.R.R Tolkien.

La série va suivre toute une galerie de personnages « familiers et nouveaux », en nous amenant des « plus sinistres profondeurs des Montagnes de Brume, aux forêts majestueuses de l’elfique Lindon, jusqu’au royaume insulaire de Númenor et aux plus lointains confins de la carte ». Elle se centrera surtout sur les autres anneaux, les anneaux de pouvoir, et pas l’Anneau Unique, d’où son nom.

Le problème, c’est que le titre The Lord of the Rings: Rings of Power en VO n’a pas franchement satisfait les fans inconditionnels de Tolkien. « Ça sonne comme un titre poubelle du MCU » dit l’un, « OK, je ne suis pas un expert en marketing, mais j’ai l’impression que « Les Anneaux de Pouvoir : Une aventure en Terre du Milieu sonnerait nettement plus propre » dit l’autre, « C’est comme ‘Star Wars : Star Wars’, ou ‘Mad Max : Mad Max’ » indique encore un autre utilisateur.

Si ce nom a le mérite d’être plutôt clair sur le scénario de la série, il faut dire que mis bout à bout, il est un peu répétitif. Voici quelques réactions « à chaud » sur les réseaux sociaux :

"The Rings of Power" makes it sound like some MCU garbage. — Andrew Paul Wood🤔😒 (@AndrewPaulWood) January 19, 2022

"The Lord of The Rings The Rings of Power" is such an awful title — 🇮🇪ᔕOᑭᕼIE🏳️‍⚧️ (@RadioFreeSophie) January 20, 2022

look i'm not a marketing expert. but i feel like "THE RINGS OF POWER: A TALE OF MIDDLE EARTH" is so much cleaner — year of the Tigrex (@HandsomeRansom3) January 19, 2022

I am keeping open minded about the amazon show, but I genuinely cannot see LOTR: The Rings of Power without thinking about the terrible lotr sequel I wrote when I was 9 — tilly ♡ (@_tilbobaggins) January 19, 2022

"Lord of The Rings: The Rings of Power" is a pretty lazy title. It's like "Star Wars: The War of the Stars", or "Mad Max: Max Gets Mad". Couldn't they have at least called it: "LOTR: Dawn of the Nazgul", "Rise of Sauron", "The Siege of Middle Earth" or "The Fires of Mordor"? — Battle Quest Comics (@BQComics) January 19, 2022

Et pour celles et ceux qui l’auraient manqué, voici la bande-annonce de la série.