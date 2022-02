Le Seigneur des Anneaux : premières images officielles de la série The Rings of Power

The Rings of the Power dévoile ses premières images ! Une série Amazon Prime Video ambitieuse basée sur Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Crédit : Amazon Studio

Amazon Prime Video renforce son catalogue déjà riche en nouveautés mensuelles. Et le géant du streaming n’hésite pas à adapter l’une des plus grandes œuvres littéraires au monde : Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Des années après la trilogie de Peter Jackson, cette série se déroule bien avant. L’occasion d’en apprendre plus sur un univers à la mythologie très vaste et riche pour ce projet d’envergure. Et bonne nouvelle pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. Après la flopée de posters, Vanity Fair dévoile des images officielles de la série. Personnages, décors, les fans peuvent se faire une idée de l’esthétique proposée par The Rings of the Power !

Des images officielles qui promettent énormément pour la série !

Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios

Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios

Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios

Crédit : Amazon Studios

Après les posters, place aux images officielles pour The Rings of the Power. Cette série tirée du Seigneur des Anneaux se déroule pendant le Seconde âge. Les fans découvriront des moments inédits de la mythologie, notamment l’alliance entre les elfes et les humains mais surtout la prise de pouvoir de Sauron. Sans oublier la création des fameux anneaux… Ces images dévoilent un univers de fantasy que les amateurs du genre risquent d’apprécier entre décors splendides et armures massives.

Amazon semble respecter l’esprit de l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien dont on sait la fanbase très exigeante. Mieux vaut ne pas se louper ! Jennifer Stalke, directrice d’Amazon Studios, parle d’un « projet épique ».

Un budget de quasiment 500 millions de dollars environ selon la Nouvelle-Zélande

Crédit : Amazon Studios

Pour renforcer sa position sur le marché du streaming où Netflix et Disney+ connaissent un grand succès, Prime Video se tourne vers un budget conséquent. Pas de limites financières pour cette première saison dont le coût financier est estimé à 462 millions de dollars.

Une information transmise par le gouvernement néo-zélandais puisque c’est là-bas qu’a été tourné The Rings of the Power. Notons que les infrastructures seront de nouveau utilisées pour les prochaines saisons.

Source : Vanity Fair