La censure se poursuit sur Twitter après l’interdiction des liens renvoyant vers des réseaux sociaux concurrents

Nouvelle semaine, nouvelle polémique pour Elon Musk et ses équipes. En effet, Twitter vient d’annoncer qu’il est désormais interdit de publier des tweets faisant la promotion des réseaux sociaux concurrents. Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr. Voici la liste de tous les sites blacklistés par Twitter, qui n’apparaîtront plus sur votre fil d’actualité. Sont également affectés par cette mesure les (désormais très populaires) liens Linktree, permettant aux utilisateurs de rediriger leurs followers vers l’ensemble de leurs sites ou réseaux sociaux personnels.

Twitter interdit la promotion d’autres réseaux sociaux © Pixabay

Et ce changement est loin d’être anodin. En effet, au-delà des investisseurs qui devraient voir l’action en bourse du réseau social chuter, certains profils seront particulièrement affectés par cette décision prise par Musk. En effet, pour les créateurs cette mesure s’annonce désastreuse. En leur servant de véritable vitrine, leur profil Twitter permettait à ces derniers de promouvoir leurs activités (influenceurs, créateurs de contenus, OnlyFans etc.). Un espace promotionnel disparaît et avec lui, de nombreux clients potentiels.

Que se passe-t-il en cas de publication d’un lien de redirection vers notre page Instagram ?

En cas de promotion faite, par un tweet ou dans votre « bio », de votre page Instagram, Facebook ou autre, celle-ci sera directement supprimée par l’algorithme de Twitter. A noter également que Musk ne semble pas plaisanter avec cette mesure. Il a en effet affirmé que des violations supplémentaires de cette règle pourraient provoquer la suppression définitive du compte de l’utilisateur

Selon certains, cette stratégie, qui consisterait à bloquer à l’intérieur du réseau social les utilisateurs en évitant toute mention de la concurrence et en imitant cette dernière, serait bien connue des autorités chinoises ou russes. En effet, c’est cette technique qui aurait permis, par exemple à la Chine, d’imposer son contrôle drastique sur les réseaux sociaux dans son pays.

Source : fastcompany.com