La lune de Jupiter, Europa, pourrait être une planète habitable

Crédit : NASA

C’est une information que la communauté scientifique peut considérer comme une nouvelle avancée dans l’exploration spatiale et la recherche de vie sur d’autres planètes que la Terre. Les membres de la NASA qui ont travaillé sur ce projet affirment que cette présence liquide pourrait venir de la fragmentation de minéraux contenant de l’eau. Ce phénomène aurait pu être causé par de la radioactivité.

Une étude menée grâce aux données récoltées par le satellite d’exploration Galileo

Afin de poursuivre cette étude et d’en arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont appuyés sur les données récoltées par les satellites d’exploration Voyager mais surtout Galileo. De ce fait, ils ont pu estimer que ces mondes océaniques sous la surface d’Europa seraient apparus suite à de la pression et de la chaleur radioactive et des mouvements de plaques en surface. Cela aurait libéré de l’eau.

D’autre part, le groupe a aussi découvert que cet océan serait moyennement acide avec une grande concentration de dioxyde de carbone, de calcium et de sulfate. Toutes ces données laissent ainsi à penser que cette eau présente des similitudes avec nos océans. Cela veut dire que cette étendue aquatique serait propice à permettre le développement de la vie.

Une mission spatiale sur Europa dans les prochaines années

Le directeur du groupe de recherche, Mohit Melwani Daswani, a même affirmé qu’Europa est une de nos plus fortes chances de découvrir de la vie ou des signes de vie extra-terrestre. C’est pourquoi la NASA est en train de préparer la mission « Europa Clipper » qui s’envolera dans les prochaines années. Le travail du groupe est donc aussi de continuer d’étudier Europa pour préparer au mieux cette mission prometteuse.

Pour aller plus loin et dans des prévisions pleines d’optimisme, Mohit Melwani Daswani pense que les océans d’autres lunes comme la voisine d’Europa, Ganymede ou celle de Saturne, Titan se seraient formés par le même processus mais il reste beaucoup de points à étudier. Les chercheurs font d’ailleurs désormais équipe avec des groupes à Nantes et Prague pour essayer d’identifier si la présence de volcans aurait pu contribuer à la composition liquide de cet océan sur Europa.

