NASA : la sonde New Horizons a voyagé tellement loin qu’elle ne voit plus le même ciel que nous

La sonde spatiale New Horizons de la NASA continue à explorer les confins du Système solaire depuis son départ de la Terre en 2006. Elle est dorénavant tellement loin de notre planète qu’elle observe un ciel différent du nôtre.

Crédit : NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute (JHUAPL/SwRI)

Après plus de 14 ans d’exploration spatiale, la sonde de l’agence spatiale américaine ne prend toujours pas sa retraite. Lancée depuis le centre spatial Kennedy en Floride le 19 janvier 2006, New Horizons continue d’épater les astronomes. Sa mission principale était d’explorer Pluton et la ceinture de Kuiper. En 2015, elle nous a dévoilé de magnifiques images prises pendant son survol de la planète naine. Nous avions aussi découvert des clichés inédits de la ceinture de Kuiper. À 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, New Horizons vient de réaliser un nouvel exploit.

Espace : un mystérieux signal radio se répète tous les 157 jours, d’où vient-il ?

« New Horizons observe un ciel extraterrestre »

C’est une première en exploration spatiale. En avril dernier, la sonde a tourné ses caméras vers deux étoiles de notre Système solaire : Proxima du Centaure et Wolf 359. Proxima du Centaure est l’étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. Pour vous donner un ordre d’idée, cette étoile est située à 4,2 années-lumière du Soleil. Wolf 359 se situe quant à elle à 7,8 années-lumière de la Terre. En capturant des images de ces deux étoiles, New Horizons a pu réaliser la toute première expérience de parallaxe interstellaire.

La parallaxe est un effet d’optique utilisé par les scientifiques. Il permet d’expliquer comment un objet peut sembler se déplacer lorsqu’il est observé depuis deux endroits différents alors qu’il n’est pas en mouvement. Pour réaliser l’expérience, les équipes de la NASA ont pris Proxima du Centaure et Wolf 359 en photo depuis la Terre et depuis New Horizons au même moment. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les photos, les étoiles semblent être à des positions différentes alors qu’elles ne le sont pas en réalité.

Proxima du Centaure observée depuis la Terre et depuis New Horizons / NASA

Wolf 359 observée depuis la Terre et depuis New Horizons / NASA

Le responsable de la mission New Horizons, Alan Stern, a déclaré mercredi dernier dans un communiqué de la NASA que : « il est correct d’affirmer que New Horizons observe un ciel extraterrestre différent de celui qu’on observe depuis la Terre ». New Horizons a battu un nouveau record. C’est la première fois qu’un corps (ici céleste) est observé depuis deux points aussi éloignés l’un de l’autre.

La planète Mars aurait eu des anneaux dans le passé

Source : CNET