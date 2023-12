La Nintendo Switch 2 aura droit à ce jeu Square Enix, l’E3 disparaît à jamais : c’est le récap’ !

Un leaker affirme que le lancement de la Nintendo Switch 2 coïncidera avec la sortie du prochain Visions of Mana, l’E3 est mort et enterré après plusieurs éditions annulées, les développeurs de The Day Before jettent l’éponge : c’est le récap’ !

Ce mercredi matin au menu, c'est Nintendo Switch 2, E3 et The Day Before.

Le studio derrière le jeu The Day Before ferme ses portes

The Day Before : que s’est-il passé ?

The Day Before devait sortir en juin 2022, mais il a été repoussé à plusieurs reprises, pour finalement sortir en accès anticipé le 7 décembre 2023. Mais dès les premières heures, les joueurs ont déchanté. Le jeu ne ressemblait en rien à ce qui avait été montré dans les bandes-annonces. Au lieu d’un MMO en monde ouvert, il s’agissait d’un extraction shooter, avec des cartes limitées, des assets Unreal Engine génériques, et un gameplay répétitif. Le jeu était aussi truffé de bugs, de problèmes de performance, et de mécaniques mal conçues. Conséquence : le studio derrière The Day Before a fermé ses portes.

L’E3, le plus grand salon du jeu vidéo, disparaît pour toujours

Voilà une bien triste nouvelle pour tous les amoureux du jeu vidéo, notamment les professionnels du milieu. L’E3, c’est fini : le plus grand salon du jeu vidéo disparaît pour toujours. « Après plus de deux décennies d’organisation d’un événement qui a servi de vitrine à l’industrie américaine et mondiale du jeu vidéo, l’Entertainment Software Association (ESA) a décidé de mettre un terme à l’E3 » annonce Stanley Pierre-Louis, président de l’ESA. C’était attendu. Depuis quelques années, les constructeurs comme Sony, Microsoft et Nintendo organisent leurs propres conférences et n’ont plus aucun intérêt à participer à l’E3.

Visions of Mana pourrait bien accompagner la Nintendo Switch 2

Des nouvelles rumeurs au sujet de l’éventuelle prochaine console Nintendo viennent d’émaner d’un initié déjà bien établi, Zippo. Selon ses informations, un jeu Square Enix très attendu, Visions of Mana, serait prévu sur la Nintendo Switch 2. En effet, sa sortie pourrait coïncider avec le lancement de la nouvelle console. Le jeu, récemment annoncé lors des Game Awards 2023 (voir la liste des nominés), appartient à la série Mana de Square Enix, une franchise vénérée qui a débuté comme un spin-off de Final Fantasy en 1991.