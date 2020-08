La NSA affirme que les données de localisation des téléphones menacent la sécurité nationale

Le partage de la localisation peut être essentiel pour le fonctionnement d’applications comme Google Maps. Cependant, les informations qu’il recueille sur la localisation des utilisateurs sont également collectées par des entreprises. Celles-ci vendent ensuite les données anonymes aux spécialistes du marketing et aux annonceurs pour vous envoyer des publicités ciblées.

Crédit : Wikipédia

La NSA a noté que les données de localisation pouvaient être utilisées même si le GPS et les données cellulaires sont désactivés. Ils ont également averti qu’un appareil mobile peut suivre votre localisation grâce aux connexions WiFi et Bluetooth. Le Bluetooth reposerait d’ailleurs sur un protocole qui rendrait des milliards d’appareils vulnérables à cause d’une faille de sécurité. Les sites web et les applications peuvent également accéder ou deviner la localisation de l’utilisateur.

« Les données de localisation peuvent être extrêmement précieuses et doivent être protégées« , explique la NSA. « Elles peuvent révéler des détails sur le nombre d’utilisateurs dans un lieu, les mouvements des utilisateurs et de marchandises, les routines quotidiennes (utilisateur et entreprises), et peuvent révéler des liens jusqu’à maintenant inconnus entre les utilisateurs et les lieux« .

En conséquence, la NSA recommande de limiter strictement les informations de localisation. Elle suggère de désactiver entièrement les services de partage de localisation sur les appareils mobiles, de refuser les autorisations d’applications lorsque cela est possible. Vous devez également désactiver les autorisations de publicité.

Les personnes malveillantes utilisant des dispositifs imitant les antennes relais pourraient également obtenir des informations de localisation sensibles, même sans la coopération des opérateurs.

Que pouvez-vous faire sur votre téléphone pour augmenter votre sécurité ?

La NSA conseille à tout le monde de prendre certaines mesures comme de désactiver la connexion et la localisation quand celles-ci ne sont pas utilisées, et de fonctionner en mode avion le reste du temps.

En outre, les données de localisation ne doivent pas être partagées avec des applications. Cela concerne par exemple les cartes ou les applications de suivi de la condition physique. Il faudrait également selon eux désactiver le paramètre « localiser mon téléphone« , qui permet de localiser un appareil à distance.

La NSA avertit régulièrement la population quant aux problèmes de sécurité. Elle avait l’année dernière fortement recommandé de faire une mise à jour Windows.

Source : NSA