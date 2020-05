Antivirus : quelle est la meilleure suite de sécurité ?

De nombreuses suites de sécurité prétendent défendre mieux que Windows 10 votre PC, mais aussi vos données, votre vie numérique et votre mobilité, avec plus ou moins de réussite. Est-ce vraiment utile, et quelle est la meilleure ?

Les années se succèdent et aucun début d’accalmie ne s’annonce sur le front des menaces en ligne. D’autant que celles-ci se font toujours plus silencieuses, sournoises et universelles, touchant ordinateurs, smartphones, tablettes et autres objets connectés.

L’année écoulée aura donc été marquée par des campagnes dévastatrices de ransomwares affectant Windows, macOS et mobiles Android, mais aussi par de nouveaux risques comme l’exploitation des informations personnelles à des fins politiques ou l’infection de pages Web par des « Bitcoin miners » consommant toute la puissance de nos machines pour enrichir les crypto-portefeuilles des cybercriminels…

Les meilleures suites de sécurité en 2020

Comme chaque année, nous avons longuement évalué et comparé les meilleures suites de sécurité des principaux éditeurs. Nos données proviennent de trois laboratoires d’évaluation: AV-TEST en Allemagne, AV-Comparatives en Autriche et SE Labs en Angleterre. Chaque laboratoire teste régulièrement les principaux produits antivirus pour leur capacité à détecter et éradiquer les logiciels malveillants «zero-day» et autres menaces.

Si Windows 10 a considérablement gonflé son arsenal défensif dans le même temps, ses protections restent essentiellement focalisées sur le PC et ses fichiers. Or, les utilisateurs aspirent désormais à des boucliers vraiment universels protégeant leur vie privée, leurs données, et leurs activités en ligne pour tous les membres du foyer et pour tous les appareils qu’ils utilisent. Tels sont le rôle et l’intérêt d’une suite de sécurité en 2020.

Notre sélection des meilleures suites de sécurité

9/10 Kaspersky Total Security 2020 Kaspersky 49,99 € > Amazon Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental PC, macOS, iOS, Android Console centrale Oui (Web) Gestion mot de passe PC, macOS, iOS, Android Sauvegarde Oui (via Dropbox, 2 Go) VPN Limité (200 Mo/jour par appareil) Fiche technique +

Cette nouvelle édition de Kaspersky Total Security conserve toutes les qualités des éditions précédentes, mais ne corrige véritablement aucun des défauts précédemment relevés et n’apporte pas de fonctionnalités radicalement nouvelles. Elle ne change donc pas significativement notre perception générale du produit et n’influence pas notre classement global. La suite de sécurité de Kaspersky reste un excellent choix, surtout en tenant compte de ses capacités de détection et d’éradication de menaces.

8,5/10 Norton 360 Premium 2020 NortonLifeLock 48,99 € la première année puis 99,99 € > Amazon Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui (PC, Mac) Contrôle parental PC, macOS, iOS, Android Console centrale Oui (Web) Gestion mot de passe PC, macOS, iOS, Android Sauvegarde Oui, dans le cloud (75 Go) VPN Secure VPN (jusqu'à 10 PC, Mac, smartphones ou tablettes) Fiche technique +

Peu différente des dernières éditions de Norton Security Premium, Norton 360 Premium demeure l’une des suites les plus conviviales, les plus efficaces et les plus familiales du marché. L’éditeur continue de soigner son contrôle parental ainsi que les protections mobiles qui évoluent plus vite que la protection PC. Un produit que l’on recommande chaudement, quel que soit le profil des utilisateurs.

Les suites de sécurité à ne pas négliger

7,5/10 ESET Internet Security ESET 104,76 € > Eset Nombre d'appareils 5 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental PC Console centrale Non Gestion mot de passe Non Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

Trop chère, la suite ESET Internet Security n’est pas assez riche en fonctionnalités pour bien se placer face à une concurrence qui multiplie les modules et affiche des prix plus accessibles. Une version « Smart Premium » est bien disponible, avec entre autres la gestion et le stockage des mots de passe, mais elle est encore plus chère ! Ses fans apprécient tout de même les réglages avancés et le contrôle total proposé sur tous les incidents détectés. Et ils ont raison. Rapide et efficace, la protection peut être recommandée les yeux fermés notamment à tous ceux qui ont des petits PC à la mémoire limitée et aux processeurs poussifs. Bref, il s’agit d’un bon produit atypique, mais hélas affiché à un tarif trop élevé.

7,5/10 Bitdefender Total Security Bitdefender 44,99 € la première année puis 79,99 € > Amazon Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental PC, macOS, iOS, Android Console centrale Oui (Web) Gestion mot de passe Oui (PC) Sauvegarde Non VPN Limité (200 Mo/jour) Fiche technique +

Très complète, la suite Bitdefender Total Security demeure une valeur sûre et l’une des meilleures offres du marché. La dernière édition reste conforme à la précédente avec les mêmes qualités et les quelques rares mêmes défauts. Certaines défenses ont été renforcées notamment pour mieux lutter contre les ransomwares, protéger les appareils iOS et protéger vos connexions Wi-Fi. Et son rapport qualité/prix devrait remporter votre adhésion.

7,5/10 Avira Prime Avira 99,95 € > Avira Nombre d'appareils 5 Abonnement mensuel Oui (9,95 euros par mois pour 5 appareils) Anti-malware Oui Pare-feu Non Contrôle parental Non Console centrale Oui Gestion mot de passe PC, iOS, Android Sauvegarde Non VPN Oui (500 Mo/mois) Fiche technique +

En lançant son offre Prime à l’été 2017, Avira fut le premier éditeur à proposer sa suite de sécurité comme un véritable service que l’on paye tous les mois (9,95 euros par mois pour 5 appareils) et que l’on peut interrompre à tout moment. La suite offre un excellent niveau de protection et de nombreux modules qui manquent malheureusement un peu d’unité. Mais cette nouvelle formule 2020, véritablement multi-appareils, n’en demeure pas moins efficace et très séduisante…

7,5/10 AVG Internet Security 2020 AVG 29,99 € > Amazon Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental Non Console centrale Oui Gestion mot de passe Non Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

Avast a fait d’AVG sa marque « low cost ». Du coup, cet AVG Internet Security se montre aussi efficace défensivement mais bien plus accessible que l’offre Premium Security d’Avast tout en proposant un abonnement annuel qui couvre 10 appareils (PC, Mac, Android). AVG Internet Security se révèle une offre solide et bien placée en matière de rapport qualité-prix. Le niveau de sa défense anti-phishing reste toutefois à améliorer, et on regrette l’absence de tout contrôle parental.

7/10 Trend Micro Maximum Security Trend Micro 51,97 € > Trend Micro Nombre d'appareils 5 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Non Contrôle parental Oui Console centrale Non Gestion mot de passe PC, macOS, iOS, Android Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

Conviviale et truffée de bonnes idées, Trend Micro Maximum Security est une suite à recommander aux néophytes et à tous ceux qui, ayant une activité assez sage sur Internet, cherchent un outil simple, pratique, discret et astucieux. On aime l’originalité de certains boucliers comme l’anti-ransomware ou le scanneur de votre confidentialité. Un bon produit, sympathique et original.

7/10 Avast Premium Security Avast 89,99 € > Avast Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental Non Console centrale Oui Gestion mot de passe PC, macOS, iOS, Android Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

En 2020, on attend d’une suite qu’elle protège tout le foyer et toute la famille, pas uniquement un PC. Avast commence à peine à le comprendre, avec une offre Premium Security enfin disponible en édition multi-appareils, au contraire de son offre Ultimate toujours limitée à un PC. Son offre est bien trop orientée sur la défense d’un ordinateur Windows, ce qu’elle fait par ailleurs très bien. Si l’on salue l’approche « tout intégré », avec VPN et optimisation efficace, cet Avast Premium Security nous apparaît mal positionné avec un prix déraisonnable comparé à la concurrence.

Les suites de sécurité à l’efficacité douteuse

6,5/10 F-Secure Safe F-Secure 63,56 € > Amazon Nombre d'appareils 5 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Non Contrôle parental PC, iOS, Android Console centrale Oui Gestion mot de passe Non Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

F-Secure Safe est une suite de sécurité multiplateforme qui cherche à protéger PC, Mac et appareils mobiles Android et iOS. Sobre et agréable à utiliser, la suite se montre très efficace dans la protection du PC, mais en offre trop peu pour le prix demandé. Une version Total proposant entre autres un VPN est bien disponible, mais à un tarif encore plus élevé.

5,5/10 McAfee Total Protection 2020 McAfee 39,99 € la première année puis 99,95 € > Amazon Nombre d'appareils 10 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental PC, iOS, Android Console centrale Oui (Web) Gestion mot de passe PC, macOS, iOS, Android Sauvegarde Non VPN Non Fiche technique +

McAfee Total Protection est une suite de sécurité en pleine transformation ces dernières années. Après avoir donné plus de cohérence à son interface utilisateur en 2018, il s’est enfin (presque) aligné à ses concurrents directs au niveau tarification, en tout cas la première année. Il lui reste toutefois encore à améliorer l’efficacité de son moteur de détection. On regrette également l’absence de certaines fonctionnalités (VPN, Sauvegarde).

5/10 G Data Total Security 2020 G Data 81,95 € > G Data Nombre d'appareils 5 Abonnement mensuel Non Anti-malware Oui Pare-feu Oui Contrôle parental PC, Android Console centrale Non Gestion mot de passe Oui, sur PC Sauvegarde Oui (via Dropbox ou Google Drive) VPN Non Fiche technique +

Sérieuse, avec un côté « vintage » attachant, la suite G Data Total Security ne répond pas à notre vision orientée protection du foyer de ce que doit être une suite de sécurité en 2020. Ses défenses PC sont solides mais son scan a perdu en efficacité. Son approche de la sécurité reste tout de même rigoureuse tout en restant conviviale. Bref, G Data Total Security est un bon produit pour protéger le PC, mais moins pour protéger le foyer. Et son rapport qualité/prix souffre d’une concurrence devenue beaucoup plus rugueuse.