La Rolls-Royce 1970 de Johnny Cash transformée en Tesla

S’il existe une Rolls-Royce que tout le monde connait, c’est bien la Silver Shadow 1970. En effet, c’est un des modèles le plus produits. Cependant, celle-ci n’est pas vraiment comme toutes les autres, car elle a appartenu au célèbre Johnny Cash.

Mais ce n’est pas tout. En plus d’être célèbre, elle embarque toute l’électronique d’une Tesla Model S. En 2014, la voiture avait été mise aux enchères par la personne qui l’avait achetée à l’artiste au milieu des années 1980. Depuis, elle avait disparu de la circulation.

L’idée de convertir une voiture classique à l’énergie électrique est souvent assez controversée parmi les enthousiastes. D’une certaine manière, c’est facile à comprendre. Certaines voitures, comme par exemple la Ford Mustang de 840 ch transformée en Tesla, sont tellement liées au son et à la sensation de leur moteur que le fait d’éliminer tout cela tue en quelque sorte l’esprit de la voiture.

Lorsque la voiture a atteint les 200 000 km, son propriétaire a décidé de la réparer en utilisant les composants d’une Tesla Model S. Le projet a été confié à la société SHIFTev, basée en Oregon. « Elle roulait, roulait et s’arrêtait« , peut-on lire sur le site web de l’entreprise. En effet, les mécaniciens de Rolls Royce avaient déterminé que la voiture avait trois mauvais cylindres, des freins gelés et traînants, et d’autres problèmes qui nécessiteraient une révision complète du véhicule.

D’autre part, dans un bref compte-rendu du projet sur le blog de l’entreprise, ceux-ci mentionnent que le véhicule électrique donateur était un Model S de 2016 avec un bloc de batteries de 75,0 kWh.

Un projet réussi

En termes de compatibilité, la batterie de la Tesla et la carrosserie de la Rolls-Royce Silver Shadow s’assemblent étonnamment bien, selon les mécaniciens de SHIFTev. C’est le fait de faire fonctionner toutes les commandes et tous les systèmes de Tesla en dehors de leur corps d’origine qui s’est avéré particulièrement difficile. Malgré tout, l’équipe a réussi à faire fonctionner le volant et le levier de vitesses d’origine de la Rolls avec les nouvelles commandes électriques de la voiture.

