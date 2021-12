La Xbox Series X recycle, améliore et vous permet de jouer dans toutes les situations

Avec la série X, Microsoft a mis un poing d’honneur a permettre a ses utilisateurs de tirer parti au mieux de toutes les technologies, jeux et extensions déjà existants.

Xbox Series X – Crédits : Microsoft

Voici une liste non exhaustives des fonctions souvent automatiques dont vous pouvez bénéficier.

Améliorer les fréquences d’images (framerate) des anciens jeux

Le « FPS Boost » est valable sur toute une sélection de jeux que vous pouvez trouver dans les librairies de Xbox One et Xbox 360. Certains titres voient leur FPS boosté jusqu’à 120 images par seconde, et les autres jusqu’à 60. Cette fonction est la plupart du temps activée automatiquement, mais dans certains cas, nécessitant une baisse de la résolution, elle est optionnelle.

Un rendu amélioré des anciens jeux

Cette fois–ci nous parlons d’Auto HDR. Cette technologie vient apporter une compensation visuelle aux titres n’incluant pas le HDR initialement. De la même manière, cette amélioration ne s’applique qu’à une sélection de jeux proposés, et votre écran devra bien entendu être compatible.

Le Dolby vision

Concurrent féroce de la HDR, le Dolby Vision est aussi compatible avec la Xbox Series X et S. Cette technologie concerne elle une centaine de titres disponibles sur la console de Microsoft. Et une fois de plus, votre téléviseur doit être en mesure de la supporter.

Vos anciennes manettes fonctionnent

Et oui, même si une nouvelle manette est vendue avec la série X, vous pouvez continuer d’utiliser votre ancien attirail. Une superbe nouvelle pour les économes et ceux attachés à leurs habitudes. Sachez néanmoins que la Kinect ne bénéficiera pas, elle, d’une seconde vie. À noter, la manette Xbox voit son prix chuter à 48,99 €.

Connecter une carte mémoire Seagate ou un SSD externe

C’est une des grandes nouveautés permettant d’étendre la mémoire de votre nouveau bébé. Ainsi, vous pouvez garder vos anciens jeux sur votre carte mémoire ou sur un SSD externe, et y accéder simplement en le branchant. Vérifiez seulement que votre SSD fonctionne en USB 3.1, autrement il ne sera pas utilisable.

Un mode nuit pour laisser les autres dormir

Vous ne parvenez pas à lâcher vos manettes et les éclairs de lumière agressent les personnes autour de vous dans la pénombre ? Et bien, avec cette nouvelle fonction, il y aura encore moins d’obstacle à la continuation de votre vie de vampire. Cette fonction offre une complexité de réglages pour rendre les effets lumineux adaptables aux différentes sensibilités.

Utiliser votre smartphone comme écran

Si vous avez une connexion suffisamment puissante et un portable fonctionnant sur Android 6.0 ( iOS 10), et une manette Bluetooth, vous pouvez désormais jouer a vos jeux offline sur votre smartphone à distance.

En bref la nouvelle console vous offre toutes les fonctions nécessaires à la continuation de vos addictions dans toutes les situations possibles. Merci Microsoft.

