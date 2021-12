Samsung booste l’expérience des joueurs sur ses téléviseurs et moniteurs grâce au HDR10+ GAMING

Samsung a annoncé que ses moniteurs et téléviseurs de jeu 2022 (Q70 et variantes supérieures de 2022) prendront en charge les jeux HDR 10+. Actuellement, nous avons des téléviseurs Samsung qui prennent en charge les jeux en HDR 10. Les jeux HDR 10+ introduiront une multitude de fonctionnalités qui amélioreront l’expérience de jeu.

Les téléviseurs Samsung Q70 et supérieurs prendront en charge les jeux HDR 10+ en 2022 – Crédits : Samsung

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer que la nouvelle norme HDR10+ GAMING sera adoptée par la gamme 2022 Neo QLED de Samsung avec la série TV Q70 et supérieure et les moniteurs de jeu, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience révolutionnaire grâce à des visuels de pointe et plus riches », a déclaré Seokwoo Yong, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D, Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Samsung continuera d’investir dans les expériences de visionnage des utilisateurs à mesure que la technologie continue de progresser et de fournir de nouvelles fonctionnalités et capacités améliorées. »

HDR, HDR10 et HDR10+

Le HDR est sans nul doute la technologie la plus importante sortie sur ces dernières années pour nos écrans. Couvrant une plus large gamme de luminosité, elle permet de retrouver des noirs plus noirs, des blancs plus blancs, des couleurs toujours plus nuancées et des variations d’intensité et de luminosité au sein d’une même image.

Quant au HDR10+, c’est une évolution du HDR10. Il a été développé pour mieux concurrencer le format Dolby Vision. Comme lui, le HDR10+ exploite les métadonnées dynamiques qui sont intégrées au sein du flux vidéo afin de pouvoir moduler la réponse selon les scènes et ainsi en optimiser le rendu. HDR10+ Gaming a plus de métadonnées visuelles que le HDR10 standard, prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de latence automatique faible (ALLM) pour des visuels de jeu plus beaux et plus performants. Samsung dit également que la norme fonctionnera au-dessus de 120 Hz, mais n’entre pas dans les détails.

À voir aussi > Grosse chute de prix pour les Smart TV Samsung chez Darty

L’ajustement parfait sans intervention

L’un des gros avantages apportés par HDR10+ GAMING est que les joueurs n’ont pas à ajuster manuellement les paramètres vidéo pour l’ensemble des sources connectées à l’écran. Au lieu de cela, tout est calibré automatiquement. Avant ce calibrage automatique était réservé aux films et aux émissions de télévision. Avec cette amélioration les joueurs pourront profiter de la meilleure image possible, y compris des ombres vraiment sombres et d’excellents contrastes et couleurs.

HDR10+ GAMING arrivera non seulement sur les téléviseurs et moniteurs Samsung, mais également sur les GPU Nvidia GeForce RTX 30 Series, RTX 20 Series et GTX 16 Series. Samsung a également confirmé un certain nombre de nouveaux titres de jeux qui prendront en charge la norme HDR10+ GAMING. Nous nous attendons à ce que certains d’entre eux devant être annoncés au CES 2022 en janvier.

Nous y trouveront 1200 exposants dont Google, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung et Sony sont attendus sur cette édition 2022. TV, audio, smartphones, véhicules et voitures autonomes, objets connectés, innovations et autres gadgets insolites comme le trône OLED incurvé et inclinable de LG.

À voir aussi > LG CX and GX offre l’expérience visuelle ultime aux joueurs de Xbox

Source : techradar