Le Cybertruck de Tesla a droit à sa version militaire blindée dans un rendu étonnant

Crédits : Jan Peisert

Le design du Cybertruck est indéniablement unique. Après son annonce, de nombreux designers automobiles l’ont imaginé en véhicule amphibie, ce qui sera finalement possible ou en camion de livraison de pizza, taxi et même véhicule de la Poste. Même la police de Dubaï envisage que le véhicule rejoigne ses rangs.

De lourdes modifications à apporter

L’approche est ici différente. Nées de l’association de la chaine YouTube Electric Future et du dessinateur automobile Jan Peisert, ces différentes versions militaires du Cybertruck sont beaucoup plus concrètes et surtout beaucoup plus ancrées dans le réel. L’idée d’Elon Musk de créer un véhicule virtuellement indestructible grâce à l’acier inoxydable des fusées SpaceX n’en fait pas pour autant un véhicule blindé utilisable par l’armée.

Le Youtuber est allé rencontrer une entreprise spécialisée dans le blindage des véhicules afin de savoir ce qui devrait être modifié sur le pickup électrique pour le rendre réellement intéressant à l’armée. En l’état actuel, il offre une protection contre les armes de poing légères. Dans un premier temps, il faudra donc l’équiper d’une armure protégeant les passagers, mais aussi la batterie lithium-ion, dont explosion serait dramatique

L’avantage de l’électricité sur le terrain

En tant que véhicule électrique, il pourrait être vulnérable aux impulsions électromagnétiques. Il faudrait donc placer son électronique dans une cage de Faraday. Pour le reste, c’est à l’armée de décider de son équipement en fonction de la mission, qu’elle soit d’attaque, de contrôle de drones ou au contraire en tant qu’arme anti-drone. Le Cybertruck serait probablement le plus utile dans les missions de reconnaissance ou de surveillance grâce à ses moteurs silencieux et relativement froid.

L’US Air Force travaille à un système de collecte d’énergie solaire depuis l’Espace et a récemment annoncé son intérêt pour les véhicules électriques, pour l’instant en tant que camion de transport de matériel. Mais le Cybertruck pourrait être un avantage certain sur le terrain quand le carburant peut être difficile à apporter, en particulier s’il est équipé de panneaux solaires en cas d’urgence où s’il est utilisé en conjonction avec les fermes électriques comme celle que Tesla veut installer au Royaume-Uni.

Source : Electric Future