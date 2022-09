Le plus gros livre du monde est un One Piece de 21 450 pages

Un manga sacrément copieux – Crédit : Twitter @newworldartur

Les aventures de Luffy et consorts réunies dans un seul volume ? Tel est le projet fou réalisé conjointement par l’éditeur JBE Books et l’artiste Ilan Manouach qui proposent à la vente un ouvrage impressionnant. Celui-ci réunit tous les mangas One Piece déjà parus dans un seul livre qui s’étale sur 21 450 pages. Vous l’aurez compris, cette édition spéciale est pour le moins encombrante et c’est d’ailleurs bien ça qui la rend aussi unique.

« Avec une largeur de dos de plus de 80 cm (31,5 pouces), cet objet sculptural ne peut être ni lu ni exposé dans les librairies. C’est littéralement de loin le plus grand livre du monde et on peut l’admirer comme la matérialisation d’un écosystème saturé par les médias. ONEPIECE existe comme un objet de pure spéculation », peut-on notamment lire sur la fiche de présentation.

One Piece centralisé dans un seul ouvrage

Il existe seulement 50 éditions de ce recueil gargantuesque, numérotées et signées par l’artiste. Celui-ci pèse 17 kg sur la balance et sera vôtre contre la coquette somme de 1900 euros (sans compter les frais de port). Il s’agit ni plus ni moins que du livre le plus long au monde jamais imprimé pour la vente. Assez pour mériter une ligne dans le Guinness World Records ? Seul le temps nous le dira mais cette éventualité n’est pas à exclure.

Jusqu’à présent, un tel record n’a pas été établi par l’institution. En revanche, le Guinness a déjà mis à l’honneur le livre le plus long du monde qui n’est autre que la grande oeuvre de Proust : À la recherche du temps perdu.

Pour rappel, One Piece est l’un des mangas les plus populaires de tous les temps. Créé par Eiichirō Oda, il raconte les aventures de Monkey D. Luffy et de sa bande en quête d’un trésor. En août dernier, 516,5 millions d’exemplaires avaient été tirés depuis sa création, ce qui en fait le manga le plus vendu autour du globe.

Source : JBE Books