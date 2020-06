League of Legends : Riot Games organise une collecte de fonds contre le Covid-19

Crédit : Riot Games

La lutte contre le Covid-19 n’est pas encore terminée. Alors que le monde se relève à peine de la première vague, de plus en plus de pays se préparent à une seconde vague de contamination. Les entreprises ont été très nombreuses à soutenir le personnel médical dans le monde entier. Elles ont gratuitement fabriqué et distribué des masques de protection, des respirateurs artificiels et des équipements médicaux nécessaires. D’autres entreprises ont participé financièrement, comme Disney qui a reversé une partie des bénéfices de sa vente de masques de protection réutilisables à une organisation non gouvernementale.

Tous les bénéfices seront reversés au Riot Games Social Impact Fund

Le studio de jeux vidéo, Riot Games, avait déjà commencé à participer à la lutte contre le Covid-19 le mois dernier en donnant 4,5 millions de dollars. Nous venons maintenant d’apprendre qu’il lance une collecte de fonds. En achetant des skins, des packs spéciaux, des chromas et autres, les joueurs participent donc à cette collecte de fonds. D’ailleurs, Riot Games a bien précisé que 100 % des recettes seront reversées au Riot Games Social Impact Fund, un fonds philanthrope à but non lucratif.

Soutenez la lutte contre le Covid-19 avec des skins, chromas, emotes, et bien d'autres.



Tous les bénéfices de la vente de ces objets seront reversés aux personnels soignants ainsi qu'aux personnes durement affectées par cette pandémie mondiale.



➡️ https://t.co/vTaGCUy6AY pic.twitter.com/dKIFviwc1I — League of Legends FR (@LoL_France) June 25, 2020

Trois skins sur le thème médical sont disponibles

Les trois champions les plus populaires du jeu, Shen, Akali et Kennen ont droit à un nouveau skin sur le thème médical. Il y a aussi des packs spéciaux, des chromas et des emotes. Ces derniers ne seront plus disponibles à la fin de la collecte de fonds tandis que les skins resteront plus longtemps dans la boutique. Voici la liste des objets éligibles pour cette collecte de fonds :

Skin Shen chirurgien

Chromas Shen chirurgien

Ensemble de bordure et d’icone Shen chirurgien

Skin Akali infirmière

Chromas Akali infirmière

Ensemble de bordure et d’icone Akali infirmière

Skin Docteur Kennen

Chromes Docteur Kennen

Ensemble de bordure et d’icone Docteur Kennen

Emote Bon baiser d’Akali !

Pack Méga donateur (inclut tous ces éléments ainsi qu’un icone Méga donateur)

Les objets et skins participants sont venus à l’unité ou en pack. Ainsi, les joueurs ont plusieurs options pour contribuer à la collecte de fonds. Comme le studio l’a précisé, « vos dons permettront de soutenir directement la lutte contre la pandémie en donnant au personnel soignant et autres travailleurs en première ligne les moyens d’agir rapidement et de protéger les plus vulnérables. L’argent levé fournira aussi une aide financière aux familles et individus touchés par le virus ». Il vous reste encore du temps pour décider si vous voulez récupérer ces skins et objets spéciaux tout en participant à la lutte contre la pandémie. En effet, la collecte de fonds de Riot Games lancée hier soir se termine le 23 juillet à 22h, heure française.

