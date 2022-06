LEGO DeLorean : faire tenir ses portes papillons en changeant deux pièces !

Sortie en avril, la machine à remonter le temps de Retour vers le futur (10300) est récemment passée entre nos mains. Vous pouvez d’ailleurs retrouver son test ici. Parmi les points qui nous ont chagrinés, se trouvent les portes papillons qui ne tiennent pas en position ouverte.

De base, il faut tenir les portières manuellement ©Tom’s Guide

Si LEGO n’a jamais présenté aucune image officielle de son set dans cette configuration, difficile pourtant pour les fans de l’imaginer irréalisable. C’est un élément tellement caractéristique de la DeLorean DMC-12. De plus, avec ses portes déployées, on peut encore mieux admirer son intérieur et sa présence sur une étagère n’en est que plus importante.

Dès sa sortie, on pensait à un morceau de scotch pour tenir les deux portières, ou un montage entre les deux. Mais la solution la plus intéressante nous est offerte par Johann Monnier.

Deux pièces à changer et c’est tout

Plutôt que d’ajouter des pièces, il s’est contenté d’en remplacer deux. Deux pins qui permettent aux portières de pivoter. A leur place, il a mis des pins à friction. Dotés de petites protubérances, ils sont plus résistant à la torsion et accroche la matière. De quoi permettre de soutenir le poids des portières de la DeLorean de LEGO.

Le pin à changer, un de chaque côté ©Tom’s Guide

Ces pins sont des pièces officielles. Ils sont connus sous la référence 4459. Néanmoins, la mauvaise nouvelle c’est qu’ils ne sont pas disponible dans le service de pièces détachées de LEGO. Inclus dans des sets de 1982 à 2011, ils se trouvent sur ebay pour 2 € les 6 pièces environ.