Lego Star Wars : la réponse exceptionnelle du service client Lego à un client déçu

Lego et Star Wars sont en collaboration depuis des années. Outre les jeux vidéo bien connus Lego Star Wars, dont un nouvel opus est prévu pour 2022, Lego propose bien évidemment des modèles physiques à construire. La marque a notamment produit de nouveaux modèles à l’occasion de la série The Mandalorian et la dernière trilogie. Généralement très chers, il arrive pourtant parfois qu’une pièce manque dans certains coffrets. C’est ce qui est arrivé à ce fan, qui a reçu une réponse mémorable du service client.

Crédit : Lego.fr

Le client en question, John, a fait l’acquisition d’un pack Lego Star Wars, et pas n’importe lequel : la Cantina de Mos Eisley. Comme un sachet de pièces manquait à l’appel, il a tout naturellement décidé de contacter le service client par email. Il faut dire qu’à 350 euros le set, tout acheteur est en droit de s’attendre à un service client impeccable.

La réponse magique du service client Lego à un acheteur déçu

La réponse du service client de Lego vaut le détour : « Cher John, merci d’avoir pris contact avec nous et de nous avoir fourni ces informations ! Je suis vraiment désolé qu’il vous manque le sac 14 de votre Cantina de Mos Eisley ! Ce doit être l’œuvre de Lord Vador. N’ayez crainte, car j’ai engagé Han pour vous remettre ce sachet. Passez une « briquetastique » journée et que la force soit avec vous. » a ainsi répondu le représentant.

Une réponse haute en couleur qui rappelle que le service client de Lego prône le sens de l’humour. De quoi atténuer légèrement la déception des clients, malgré une expérience négative. En l’occurrence, le représentant de Lego a promis un nouveau sachet sous sept à dix jours. John va donc devoir patienter avant de pouvoir finir le montage.

La Cantina de Mos Eisley est un sacré morceau. Avec pas moins de 3187 pièces, et 21 personnages, le set est plutôt consistant, requérant des heures pour l’assemblage. Ce modèle est toutefois loin de concurrencer le fameux Faucon Millenium, comprenant 7541 pièces pour un total de 800 euros. Ici, le service client Lego montre une nouvelle fois sa volonté de satisfaire ses clients déçus de la meilleure des manières. Au vu des tarifs proposés, c’est bien la moindre des choses, mais il est tout de même important de le souligner.

Fan de Star Wars, il met en scène des Lego dans son jardin

Source : cinemablend.com