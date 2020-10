L’énergie solaire est devenue l’énergie la moins chère à produire de l’Histoire

Panneaux solaires aux États-Unis – Crédit : American Public Power Association / Unsplash

L’Agence internationale de l’énergie (IEA) vient de rapporter que « le solaire est désormais l’électricité la moins chère de l’Histoire ». En effet, l’énergie solaire est en moyenne 20 à 50 % moins chère à produire dans la plupart des pays du monde. Plus de 130 d’entre eux ont pris des mesures pour réduire le coût de construction des nouvelles installations solaires. L’IEA a pris en compte ces mesures mises en place à travers le monde pour déterminer que le solaire est devenu l’électricité la moins chère en 2020.

Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire coûte actuellement entre 35 et 55 $ par mégawattheure

Le coût de production de l’énergie solaire va continuer à baisser, ce qui contribuera à renforcer sa domination sur le marché au cours de la prochaine décennie. D’ailleurs, l’énergie solaire avait déjà enregistré un record historique en 2017. Elle était devenue la source d’énergie renouvelable la plus performante. Deux ans plus tard, en 2019, une start-up avait développé un logiciel d’intelligence artificielle pour créer une technologie qui pourrait contribuer à réduire considérablement les émissions de carbone.

L’Union Européenne a comme objectif d’utiliser 32 % d’énergies renouvelables d’ici 2030. En prenant en compte cet objectif ainsi que le coût de production de l’énergie solaire en baisse, il ne fait aucun doute que le solaire va gagner en popularité au sein de l’Union Européenne.

Cette année, le coût moyen de la production d’électricité avec de l’énergie solaire se situe entre 35 et 55 $ par mégawattheure aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde. Pour vous donner une idée, le coût de production était d’environ 100 $ par mégawattheure il y a quatre ans et 300 $ il y a dix ans. À titre de comparaison, le coût de la production d’électricité avec du charbon est entre 55 et 150 $ par mégawattheure. Il n’a pas presque pas changé en dix ans. Enfin, l’Agence internationale de l’énergie estime que la demande en électricité, relativement basse en ce moment, augmentera une fois que la pandémie de Covid-19 sera contrôlée et que l’économie mondiale se redressera.

