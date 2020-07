Tesla : les clients « impriment de l’argent » grâce à l’énergie solaire

Parmi les mesures les plus importantes figurent un nouveau service d’abonnement solaire, on retrouve un nouveau panneau solaire plus efficace et une importante réduction de prix qui a eu lieu le mois dernier.

Crédit : Giorgio Trovato

Grâce à cette nouvelle tarification, Tesla prétend maintenant être « un tiers moins cher que la moyenne des prix de l’industrie solaire« .

L’affirmation de Tesla est basée sur le rapport de l’Association de l’industrie de l’énergie solaire aux Etats-Unis qui indique qu’au premier trimestre 2020, le prix moyen du solaire résidentiel était de 2,83 dollars par watt. Avec les nouveaux prix, le « petit » système de Tesla coûte 2,44 dollars, le « moyen » 1,95 dollars, le « grand » 1,93 dollars et enfin « l’extra grand » 1,84 dollars par watt.

Pour Elon Musk, les économies considérables que réalisent les propriétaires de panneaux solaires équivaudrait à « imprimer de l’argent ». Pour illustrer ses propos, il a récemment partagé des témoignages de clients.

C’est notamment le cas de Jenny, vivant du lac Elsinore en Californie, qui a récemment reçu une nouvelle installation solaire Tesla :

« Jenny a fait le passage de l’énergie de service public à l’énergie propre. Elle n’achète plus toute son électricité sur le réseau. Elle contrôle désormais son énergie et utilise son toit pour alimenter sa maison et charger sa Tesla Model 3. Grâce à l’énergie solaire Tesla, elle économise de l’argent sur sa facture d’électricité, roule à l’énergie solaire et produit une énergie propre et prévisible pour les décennies à venir ».

Les clients de retrouvent parfois avec des factures négatives

Grâce à l’efficacité des panneaux solaires, certains consommateurs comme Jenny prennent plaisir à recevoir leur facture chaque mois. En effet, Jenny consomme moins d’énergie qu’elle n’en produit grâce à l’installation de son toit. Grâce à la production de ses panneaux solaires, elle reçoit des factures négatives de la part de son fournisseur d’électricité. En d’autres termes, au lieu de payer l’électricité, c’est le fournisseur qui la rémunère.

Grâce à une application, elle peut contrôler chacun de ses produits Tesla. Elle peut surveiller quelle quantité d’énergie est produite par chaque panneau solaire et quelle quantité est mise à disposition de son réseau local. Elle a choisi l’utilisation de panneaux solaires pour sa maison dans le but d’être indépendante au niveau électrique.

Source : Tesla