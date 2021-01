Les batteries des cigarettes électroniques peuvent provoquer des explosions mortelles

Des cas de blessures dues à ce type de batterie sont reportés depuis plusieurs années. Néanmoins, la fréquence des incidents a radicalement augmenté surtout depuis que des sites de ventes généralistes comme Amazon les proposent au détail.

« Ces cellules de batterie peuvent avoir leurs pôles positifs et négatifs exposés, s’ils entrent en contact avec un objet métallique, il y a risque de court-circuit », précise l’agence. « Une fois en court-circuit, la cellule peut surchauffer, provoquant l’embrasement des matériaux internes et un incendie ou une explosion qui peut entraîner de sérieuses blessures voire la mort. »

De haut en bas : 18650, LR6, 14500. Crédit : Sean Hollister / The Verge

La Consumer Product Security Commission déclare travailler avec des sites de e-commerce comme eBay pour faire retirer ces cellules 18650 vendues en vrac, qui sont parfois utilisées dans des cigarettes électroniques, des lampes de poche ou des jouets.

Un des fabricants de cellules 18650, LG, avait déjà demandé fin 2018 aux distributeurs d’e-cigarettes d’arrêter la vente de ces batteries en insistant sur les risques encourus par les utilisateurs. Samsung et Sony ont mis eux aussi en garde leurs clients.

Mais qu’est-ce qu’une cellule de batterie 18650 ?

Une cellule est, par définition, une partie d’une batterie complète. Le chiffre 18650 signifie 18 mm de diamètre pour 65 mm de longueur. Elle est de type lithium-ion et dispose d’une grande densité d’énergie. En cas de court-circuit, la température interne augmente énormément jusqu’à atteindre plus de 600 °C. De plus, le lithium étant un métal alcalin comme le sodium, il réagit extrêmement violemment avec l’eau. Attention donc si vous constatez un départ de feu sur une cellule à ne pas l’arroser pour l’éteindre.

À l’origine, une cellule n’est pas prévue pour être utilisée seule, mais dans un système complet. Et le problème vient de là. « Souvent, les cellules sont utilisées, à tort, en batterie individuelle, mais dépourvues de circuit de protection », déclare la CPSC. Il faut donc se méfier de toutes les 18650 en vrac. Par contre, si la batterie inclut une protection, vous pouvez l’acheter sans aucun souci.

Les 18650 sont souvent associées pour former des batteries de toutes sortes : perceuses, ordinateurs portables et même voitures électriques. En effet, une Tesla Model S comme la 70D va embarquer 5850 cellules pour stocker l’énergie. L’inquiétude vient de la communauté grandissante de bricoleurs qui réalisent des packs batteries en DIY (do it yourself, fait maison) pour des vélos ou voitures électriques en achetant les cellules en vrac sur internet.

Attention aux batteries en règle générale

Les 18650 ne sont pas les seules batteries sujettes à une mauvaise utilisation. Une cellule 14500 aura une dimension similaire à une pile LR6, mais deux fois sa tension. Attention donc à ne pas l’utiliser dans votre télécommande de télévision.

La CPSC était déjà intervenue dans l’affaire des hoverboards qui se transformaient en boule de feu en demandant aux fabricants de procéder à des rappels produits. Elle était aussi chargée de l’enquête sur les Note 7 de Samsung. Le fabricant avait d’ailleurs décidé de travailler avec l’agence au rappel des téléphones avant d’y être obligé.

