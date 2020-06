Les dinosaures pourraient revenir sur Terre d’ici 2025, assure le paléontologue de Jurassic Park

En 1993 sortait Jurassic Park, un film dans lequel un milliardaire fou a réussi à recréer plusieurs espèces de dinosaures qu’il a réunies dans un parc d’attraction. On découvrait alors le personnage d’Alan Grant (Sam Neill), un paléontologiste passionné inspiré par un vrai scientifique appelé Jack Horner. Ce dernier a récemment fait quelques révélations sur ses dernières études visant à recréer un dinosaure en chair et en os.

Crédit : Universal Pictures

Entre 2010 et 2015, Horner a travaillé sur un projet de « chickenosaurus », un mélange de dinosaure et de poulet. Car ne l’oublions pas, « les oiseaux sont des dinosaures vivants », rappelle le paléontologiste. Son objectif était donc d’extraire de l’ADN de dinosaure et de la mélanger à celle d’un poulet. Mais la tâche semble plus compliquée que la technique du moustique employée dans Jurassic Park.

Après le « chickenosaurus », le vélociraptor

« J’ai essayé à plusieurs reprises d’extraire l’ADN d’un dinosaure et nous avons toujours échoué. Nous pensons que c’est parce que la molécule d’ADN est énorme et pas très stable. Elle se démonte trop facilement. », explique Horner. Le paléontologue semble néanmoins très confiant, et assure que la création de son « chickenosaurus » se concrétisera très bientôt. « Nous avons pu faire certaines choses récemment qui nous ont donné l’espoir que cela ne prendrait pas trop de temps. », ajoute-t-il. Après le « chickenosaurus », la version supérieure que les scientifiques seront en mesure de créer devrait ressembler à un vélociraptor, indique Jack Horner.

En attendant de voir un dino-poulet ou un vélociraptor se promener sur la surface de la Terre, les fans de dinosaures pourront bientôt revoir Blue et ses congénères sur le grand écran. On les retrouvera en effet dans le film Jurassic World 3 : Dominion, dont la sortie est prévue pour juin 2021.

Source : MOVIE WEB