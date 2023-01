Les iPhone 15 Pro et Ultra auront des boutons tactiles pour le volume et l’alimentation

Une nouveauté notable est attendue sur la prochaine fournée d’iPhone. Les boutons mécaniques pour l’alimentation et le volume seront remplacés par des boutons tactiles offrant un retour haptique. Seuls les iPhone 15 Pro et Ultra seront concernés par ce changement.

Concept de l’iPhone 15 © Concept Central / YouTube



La production d’essai de l’iPhone 15 a d’ores et déjà démarré. L’occasion pour Apple de repérer d’éventuels problèmes sur le chaîne d’assemblage avant de passer à la production de masse. Dans le même temps, quelques informations se frayent un chemin jusqu’à nos oreilles. Après avoir déjà évoqué le sujet en novembre dernier, l’analyste Ming Chi Kuo persiste et signe : les iPhone 15 Pro seront privés des habituels boutons mécaniques pour le volume et l’alimentation.

À la place, les deux smartphones les plus haut de gamme seront affublés de touches tactiles. Ces dernières actionneront un retour haptique pour assurer à l’usager que sa manipulation a bien été réalisée. Dans le détail, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra seront dotés de moteurs Taptic simulant la sensation de la manipulation d’un bouton physique. C’est Cirrus Logic qui fournira le circuit intégré de commandes pour ces boutons à semi-conducteurs.

iPhone 15 Pro et Ultra : vers la fin des boutons physiques

“Si les utilisateurs réagissent bien à ce nouveau design, je pense qu’il pourrait être adopté dans d’autres modèles haut de gamme à l’avenir”, anticipe l’analyste. Ces boutons pourraient permettre une meilleure résistance à l’eau et éliminer les pièces mobiles qui risquent de s’user ou de se casser au fil du temps. De leur côté, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient toujours être dotés de boutons mécaniques.

D’autres rumeurs se font également insistantes. Il semblerait que les iPhone 15 Pro coûtent plus cher que leurs prédécesseurs. Apple prévoirait effectivement d’augmenter ses prix, l’iPhone 15 Ultra étant susceptible de coûter entre 100 et 200 dollars de plus que l’iPhone 14 Pro Max. Au rayon des rumeurs sous le capot, les iPhone 15 Pro et Ultra profiteraient d’une autonomie accrue grâce à l’implémentation d’un nouveau SoC personnalisé.