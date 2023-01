iPhone 15 : la production d’essai a commencé en avance

L’iPhone 15 n’est pas attendu avant l’automne 2023, mais Apple a déjà commencé la production d’essai de son prochain smartphone. Il sera décliné en quatre modèles : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra. Il est encore trop tôt pour démarrer la production de masse, mais c’est le bon moment pour lancer la production d’essai.

Comme son nom l’indique, la production d’essai sert à identifier les éventuels problèmes sur la chaîne d’assemblage. Elle permet aussi de s’assurer que toutes les étapes soient bien peaufinées. Pour les fournisseurs, cette étape est aussi cruciale afin de tester les nouvelles machines et affiner les réglages. L’iPhone 15 va effectivement avoir de nouveaux composants comme la puce A17 Bionic qui privilégiera l’autonomie aux performances sur les modèles Pro et Ultra.

Apple veut réduire l’écart entre la production indienne et chinoise de l’iPhone 15

Comme l’a rapporté le site Economic Daily News, la production de masse de l’iPhone 15 est prévue pour cet été. Le rapport suggère également qu’Apple va réduire le délai entre la production en Chine et la production en Inde. L’année dernière, pour l’iPhone 14, la production en Inde avait été lancée deux mois après celle en Chine. Ce délai devrait donc être raccourci en 2023, permettant de produire l’iPhone 15 encore plus rapidement.

Apple a pour objectif de réduire de seulement quelques semaines l’écart entre la production indienne et chinoise. La firme de Cupertino prévoit d’ailleurs aussi de transférer 5 % de la production totale vers les usines indiennes. Progressivement, la marque à la pomme veut réduire sa dépendance à la Chine pour l’assemblage de ses appareils. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains iPad pourraient bientôt être entièrement assemblés en Inde.

En ce qui concerne l’iPhone 15, on s’attend à ce que les iPhone 15 et 15 Plus aient le même capteur photo de 48 Mpx que l’iPhone 14 Pro. Deux tailles d’écran seront disponibles : 6,1 pouces pour les iPhone 15 et 15 Plus contre 6,7 pouces pour les iPhone 15 Pro et 15 Ultra.

