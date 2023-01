L’iPhone 15 Pro pourrait être le roi de la durée de vie de la batterie

Apple et TSMC continuent leur partenariat pour l’année 2023. C’est ce dernier qui s’occupera de fabriquer les nouvelles puces A17 Bionic, gravées en 3 nm. Ce nouveau SoC personnalisé devrait faire profiter les modèles Pro et Ultra d’une autonomie de batterie monstre.

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

La puce A16 Bionic a amélioré l’autonomie de la batterie de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Apple souhaite continuer en ce sens avec l’iPhone 15 Pro grâce à la puce A17, plus efficace, car basée sur un processus de gravure en 3 nm. Le changement pourrait être l’une des plus grandes étapes franchies par Apple.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : des monstres d’autonomie

En 2023, Apple et TSMC vont poursuivre leur partenariat. Cette année verra TSMC commencer à produire du silicium basé sur le procédé de gravure en 3 nm, considéré comme un grand pas en avant par rapport au 4 nm. La puce A17 Bionic d’Apple fait partie de ces toutes premières puces qui seront basées sur ce processus de fabrication beaucoup plus petit, au profit des modèles haut de gamme d’iPhone 15.

Le PDG de TSMC, Mark Liu, a confirmé que le prochain SoC personnalisé d’Apple serait nettement plus efficace, annonçant une augmentation de 35 % de performances en plus vis-à-vis de l’A16. Pour référence, le saut entre l’A15 et l’A16 n’était « que » de 20 %. Reste à savoir comment cela se traduira en termes d’autonomie, même si tout porte à croire que les modèles Pro devraient être des monstres d’autonomie.

Bien que cela ne soit pas mentionné par TSMC, cette nouvelle puce devrait bien évidemment améliorer les performances brutes et graphiques des iPhone 15. Apple pourrait également se concentrer sur l’amélioration de leurs capacités d’apprentissage automatique. De plus, la firme de Cupertino conserverait le modem de Qualcomm plutôt que d’en introduire un sur mesure.

L’iPhone 15 Pro et Pro Max sont les seuls modèles qui seront équipés de l’A17 Bionic ; l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus quant à eux, récolteront la puce A16 Bionic qui équipe les iPhone 14 Pro. Sachez enfin qu’Apple travaille également sur un iPhone Ultra, un smartphone particulièrement onéreux qui comporterait un châssis en titane et une caméra périscopique.

Source : Bloomberg