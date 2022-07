Les Sims 4 : les joueurs pourront choisir leur orientation sexuelle

Une option permettra d’indiquer l’orientation sexuelle de votre Sim – Crédit : Electronic Arts

Les Sims 4 : Années lycée sortira le 28 juillet prochain. Comme son nom l’indique, cette extension fera la part belle à l’époque du lycée, entre scolarité, premiers émois, bal de promo et autres activités chères aux lycéens. Mais ce pack se veut également plus inclusif en introduisant la possibilité de choisir l’orientation sexuelle de vos Sims. Un ajout totalement dans l’air du temps après la récente intégration du pronom iel.

Lorsque vous procéderez à la création de votre personnage, plusieurs paramètres seront disponibles. Vous pourrez indiquer si votre Sim est attiré par les hommes et/ou les femmes. Mais aussi s’il aimerait avoir une aventure, une romance ou rien de tout cela (asexuel ou aromantique). « Si un Sim dont le sexe ne correspond pas aux paramètres d’attirance de votre Sim tente une interaction amoureuse avec lui, il sera rejeté », précise SimGuruJessica, responsable de la conception du pack.

Les Sims 4 : d’autres identités de genre devraient être ajoutées

Il sera possible de cocher plusieurs cases ou aucune afin de refléter au mieux l’orientation sexuelle de votre Sim. Des identités de genre supplémentaires seront a priori intégrées au fil de l’eau. Le fait qu’il n’y ait pour le moment que deux identités de genre est dû « à des limitations techniques ». Et pour cause, les Sims non binaires n’existent pas encore dans le jeu créé il y a huit ans sur un modèle binaire.

« Dans les années qui ont suivi, nous avons pris des mesures fortes comme la personnalisation du genre, les pronoms et désormais l’orientation sexuelle. C’est un voyage toujours en cours, avec bien d’autres étapes à parcourir. Des systèmes mécaniques appropriés pour prendre pleinement en charge les Sims non binaires sont une autre étape de ce voyage », développe SimGuruJessica dans un post de blog.

À noter qu’il sera possible de modifier manuellement l’orientation sexuelle de votre Sim après sa création via un miroir ou une commode. Et si vous ne touchez pas à ces nouveaux paramètres, les Sims n’auront pas d’attirance pour un genre en particulier. Par défaut, ils pourront avoir des aventures ou des romances avec n’importe quel genre.

