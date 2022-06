Les Sims 4 ft. The Witcher : Geralt de Riv débarque dans le jeu !

Geralt de Riv dans Les Sims 4 – Crédit : Estgamers

Sorti en 2014, Les Sims 4 a eu le droit à une flopée d’extensions depuis. La dernière en date se nomme « Vie à la campagne ». Comme son nom l’indique, elle permet de plonger vos Sims dans les joies de la ruralité. Alors que Les Sims 5 se fait toujours attendre, il est en outre possible d’agrémenter votre partie avec des mods bien sentis.

À ce propos, Estgamers vient de dévoiler sa nouvelle création sur le site Nexus Mods. Nommée « Geralt of Rivia Toy Action Figure », celle-ci permet d’introduire chez vos Sims le personnage cher aux amateurs du jeu et de la série Netflix The Witcher. Concrètement, il s’agit d’une mini-figurine Geralt de Riv que vous pouvez poser où bon vous semble. Le sorceleur est torse nu, laissant apparaître ses muscles saillants. Sur son dos trônent ses deux épées iconiques en acier et en argent (pour les créatures magiques).

Geralt de Riv à l’assaut des Sims 4 !

La description n’explique pas comment vos Sims pourront s’amuser avec. Mais comme il s’agit d’une figurine entièrement articulée, nous imaginons qu’il sera possible de faire bouger ses bras et ses jambes et de lui faire adopter des poses épiques comme dans le jeu et la série. De quoi insuffler un doux air de fantasy dans Les Sims 4 !

Vous pouvez télécharger ce mod The Witcher en vous rendant à cette adresse. Et si vous aimez accueillir des personnages mythiques de la pop culture dans votre maison, on vous rappelle que Grogu a fait son entrée officielle dans Les Sims 4. Un patch permet effectivement d’acheter la créature aussi mignonne que puissante. Contrairement à la figurine The Witcher, il ne s’agit pas d’un objet articulé mais bien d’une statue immobile.