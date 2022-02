Les smartphones Oppo, OnePlus et Realme se rechargeront bientôt en 15 minutes

La recharge super rapide d’Oppo – Crédit : Oppo

Le Find X5 Pro, que nous avons testé ici, est compatible avec la recharge rapide 80 W. Il faut ainsi 30 minutes pour récupérer une autonomie complète. Mais le constructeur et sa sous marque OnePlus s’apprêtent bientôt à surpasser largement ce standard de charge. Lors du Mobile World Congress 2022, qui a démarré ce lundi à Barcelone, Oppo présentera sa nouvelle norme de recharge rapide SuperVOOC 150 W.

Celle-ci s’invitera sur un futur smartphone OnePlus dont la sortie est prévue pour le second trimestre 2022. Concrètement, la SuperVOOC 150 W offrira une puissance quasiment doublée par rapport à la recharge rapide 80 W. Oppo souligne qu’un téléphone équipé d’une batterie de 4500 mAh pourra se recharger de 1 à 50 % en à peine cinq minutes. Pour obtenir une charge complète, les utilisateurs n’auront qu’à patienter 15 minutes.

Oppo, OnePlus et Realme vont atteindre les 150 W

Lorsque le nombre de Watts s’envole à ce point, les utilisateurs craignent (à raison) que la recharge abîme fortement leurs batteries. Mais Oppo s’est montré rassurant à ce sujet, précisant avoir développé une fonctionnalité nommée « Battery Health Engine ». Laquelle permettrait d’optimiser la charge afin de prolonger la durée de vie des batteries. Oppo promet ainsi qu’après 1600 cycles de charge, celles-ci conserveront 80 % de leur capacité initiale. Les futurs tests nous permettront de savoir si cette promesse est tenable.

De son côté, Realme a également annoncé l’arrivée de la recharge rapide UltraDart 150W sur le GT Neo 3. Il s’agirait peu ou prou de la même technologie évoquée plus haut, Realme appartenant également à BBK Electronics, société mère d’Oppo et de OnePlus. Qui plus est, les vitesses de rechargement annoncées sont similaires à celles de la SuperVOOC 150 W.

Pour rappel, Xiaomi avait présenté l’année dernière sa nouvelle technologie HyperCharge 200 W à même d’atteindre le 0 à 100 % en 8 minutes. Mais celle-ci se fait attendre. Sorti en fin d’année, le Xiaomi 12 Pro bénéficie quant à lui d’une recharge rapide 120 W.

Source : The Verge