Test Oppo Find X5 Pro : un smartphone raisonné, mais déraisonnable

8,5/10 Oppo Find X5 Pro Trop cher, mais tellement abouti 1299,9€ On aime Excellente photo de nuit

Un vrai gimbal avec le stabilisateur 5 axes

ColorOS est l'une des meilleures surcouches Android

Deux jours d'autonomie !

Une charge encore plus rapique

Un écran bien calibré

Un design travaillé et confortable

L'un des smartphones les plus puissants du marché On n’aime pas Pas compétitif sur le prix

Stockage limité à 256 Go

Zoom optique x2 uniquement

Dos en céramique glissant

Il a perdu le capteur microscopique du Find X3 Pro

Photos de jour trop lumineuses

Prise de poids (218 g, comme le Find X2 Pro)

Stabilité du Snapdragon 8 Gen 1 qui pourrait être plus optimisé

L'intérêt du partenariat avec Hasselblad ? Verdict : Le Find X5 Pro n’est pas une transformation radicale. Il est plutôt l’aboutissement raisonné des Find X2 Pro et Find X3 Pro. Oppo a cherché à rassembler les qualités de ses précédents modèles en améliorant ou corrigeant certaines errances. Le Find X5 Pro est un excellent smartphone. Il est puissant, agréable à utiliser, logeable dans une poche, excellent en photo (surtout de nuit) et se dote d’une bonne autonomie doublée d’une charge ultra-rapide. Que demander de plus ? Un zoom optique plus élevé et un port microSD. Voilà les points à améliorer sur le Find X6 Pro.

Comme chaque année, Oppo lance sa nouvelle gamme Find. Un renouvellement qui compte encore une fois trois appareils : Find X5 Lite, Find X5 et Find X5 Pro. Ce dernier représente la quintessence du savoir-faire d’Oppo. Un smartphone abouti avec une charge ultra rapide, un processeur dernier cri ou encore une partie photo qui bénéficie des soins du MariSiliconX, premier processeur d’image dopé à l’IA pour sublimer les clichés. Un partenariat avec le fabricant d’appareils photo Hasselblad vient couronner le tout.

En 2021, nous avions tout particulièrement apprécié les capacités du Find X3 Pro lors de son test, un smartphone au design novateur que l’on avait du mal à prendre en défaut. Une vraie réussite qui parvenait à faire oublier le déjà très bon Find X2 Pro. Quid de son successeur, parvient-il à transformer l’essai une fois de plus ?

À savoir > le Find X5 Pro est lancé le 24 mars à 1299,9 €. Deux coloris seront disponibles : blanc et noir. Exit le bleu apprécié sur le X3 Pro. Oppo a décidé de se recentrer sur des valeurs sûres et intemporelles.

Oppo Find X5 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X5 Pro : les principaux points positifs

Oppo tend à s’imposer sur le marché français. Avec sa gamme Find, il vient chasser les smartphones les plus onéreux du marché. Redoubler d’inventivité pour proposer l’expérience ultime à chaque fois. Un pari osé quand on a Samsung ou Apple devant soit. Pour autant, le Find X5 Pro semble nous montrer qu’il a de sérieux atouts. Voici ceux qui nous semblent les plus importants.

1. Le Find X5 Pro renforcé de partout

Oppo n’est pas parti d’une page blanche pour dessiner son Find X5 Pro. Il reprend les codes du Find X3 Pro et notamment son procédé de fabrication de la face arrière avec le capteur photo qui paraît fondu dans la coque.

Malgré l’ajout d’un stabilisateur cinq axes au sein de son smartphone, Oppo n’a pas pour autant épaissi celui-ci plus que de raison. La prise en main est toujours aussi agréable. 6,7 pouces pour 218 grammes et 8,5 mm d’épaisseur. Le poids est en nette évolution par rapport au Find X3 Pro qui se limitait à 193 grammes. La faute incombe aux matériaux utilisés. Du verre en 2021 et de la céramique sur le Find X5 Pro. Un matériau bien plus résistant que le verre, mais aussi plus lourd.

Oppo Find X5 Pro, traces de doigts et dos glissant – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo promet une excellente résistance aux rayures. Sans coque depuis une semaine, nous n’avons pas encore observé de détérioration de la coque arrière. La céramique a tout de même un petit inconvénient, elle est particulièrement glissante. Aussi s’empressera-t-on d’y mettre une coque pour limiter la glisse entre les doigts ou sur un plan un peu trop incliné.

Toujours pour assurer une bonne résistance du Find X5 Pro, la dalle avant est couverte d’un verre Gorilla Glass Victus (verre le plus abouti). Elle profite en sus d’un film protecteur posé en usine. Une gentille attention de la part d’Oppo. De quoi assurer un meilleur niveau de protection sans passer par des accessoires tiers.

Enfin, le Find X5 Pro est certifié IP68. Il pourra vous accompagner dans la piscine cet été ou tomber dans la poudreuse ces temps-ci.

Bref, même s’il faut faire avec les traces de doigts et le dos glissant, Oppo fournit un smartphone très solide physiquement sans être bodybuildé comme un appareil durcit.

2. Un écran très bien calibré

Le Find X5 Pro arbore un écran de 6,7 pouces. C’est très grand, mais son taux d’occupation est très élevé et ne surdimensionne pas le téléphone. Oled, il offre un contraste infini (le noir est noir). Sa définition est dans les standards des haut de gamme actuels : WQHD+ (3216 x 1440 pixels), soit 525 pixels par pouce.

Oppo Find X5 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La calibration de la dalle était déjà une réussite sur le Find X3 Pro, Oppo réitère sur son successeur. Son écran est un modèle. Passé sous notre sonde, il se révèle particulièrement bien calibré, tout du moins dans un mode au moins. Dans les paramètres d’affichage, il faut le régler en « Naturel » si l’on souhaite avoir un rendu visuel respectueux de la réalité. Là, la justesse colorimétrique est de mise. Idem pour la température des couleurs qui ne tire le rendu ni vers le jaune ni vers le bleu. Côté luminosité, pas de crainte à avoir, elle est suffisamment élevée pour autoriser l’utilisation du Find X5 Pro en extérieur par beau temps.

Oppo propose d’autres modes, mais qui ne s’adressent pas à tous les usages. On réservera donc le « Intense » pour les démos en magasin. Il est totalement déréglé. Le mode « Vif » tire vraiment vers le bleu, mais pourrait convenir pour des jeux vidéo. Le mode « Cinéma », quant à lui, porte bien son nom. Il est un peu éloigné de la réalité, mais offre une palette plus vive qui plaira aux amateurs de couleurs éclatantes.

Luminosité max DeltaE moyen Température des couleurs Vif 523 nits 3,3 7258K Naturel 503 nits 1,9 6440K Cinéma 499 nits 3,5 6477K Intense 620 nits 4,3 7189K Mesures des modes d’affichage du Find X5 Pro

3. Le Find X5 Pro se recharge ultra rapidement

Vous oubliez de charger votre smartphone la nuit ? 5% restant au réveil ? Le Find X5 Pro est fait pour vous. Lui ou un autre avec charge rapide, mais Oppo a pour lui une charge 80 Watts extrêmement efficace. Via le chargeur SuperVooc 80W inclut dans la boîte, on passe de 0 à 100 % en à peine 30 minutes. C’est encore plus rapide qu’avec le Find X3 Pro. Et si l’on est trop en retard, cinq minutes suffisent à récupérer 20 % d’autonomie.

Oppo Find X5 Pro, la charge SuperVooc 80W – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo va plus loin avec un système de charge sans fil rapide de 50 watts. Une évolution depuis le 30 Watts du Find X3 Pro. Avec toutes ces performances de charge, on peut craindre pour la santé de la batterie. Le Find X5 Pro dispose d’une fonction Battery Health Engine qui lui permet d’entretenir automatiquement sa batterie. Idem pour la charge de nuit, elle est détectée par l’appareil qui demande alors un ajustement de la charge pour préserver la batterie.

Le Find X5 Pro possède une batterie de 5000 mAh. L’autonomie s’en trouve améliorée pour deux raisons : c’est 500 mAh de plus que son prédécesseur et il sollicite moins son processeur principal, notamment grâce à sa puce photo MariSiliconX. Résultat, on atteint les deux jours d’autonomie. Attention, nos mesures ne tiennent pas comptes des différentes options de traitement d’image disponibles dans ColorOS. Nous étions en luminosité auto, couleurs naturelles, rafraîchissement adaptatif et définition Full HD+.

4. Pour la photo de nuit, le Find X5 Pro est un tueur

Oppo nous a rebattu les oreilles à ce sujet. La partie photo du Find X5 Pro a été au centre de toutes les attentions. Oppo a développé son propre processeur photo, le MariSiliconX. Une puce qui lui était nécessaire pour faire tourner ses algorithmes très complexes. Parmi ses résultats, Oppo met en avant une luminosité exacerbée. Et le résultat est bien là.

Nous avons opposé le Find X5 Pro au Pixel 6 Pro, un ténor du genre, notamment en mode nuit. Et bien au bilan, force est de constater qu’Oppo donne un résultat plus juste.

Oppo Find X5 Pro (x1) Google Pixel 6 Pro (x1)

Certes, le Pixel 6 Pro apporte plus de détails sur certaines scènes, mais c’est au détriment de la justesse colorimétrique. Oppo ne cherche pas à voir l’invisible. En observant cette photo de rue, je me revois à la prendre. C’est exactement cette teinte, la chaleur du lampadaire jaune est parfaitement retranscrite. Ajouton

Autre atout pour le Find X5 Pro, il maîtrise très bien la diffraction de la lumière. Aucun rayon de lampadaire ne vient gâcher ses clichés (si ce n’est en Ultra grand-angle et encore).

Oppo Find X5 Pro (x1)

En intérieur, le Find X5 Pro se débrouille aussi très bien en faible luminosité. Sur cette scène, seul un photophore éclaire. Le rendu jauni apparaît bien chez Oppo contrairement à Google qui perd en naturel. On relève aussi un meilleur piqué sur le cheval en premier-plan. Sur les deux photos la mise au point a été effectuée sur sa tête. Force est de constater que le Find X5 Pro offre ici plus de détails et un rendu beaucoup plus net que le Pixel 6 Pro.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro : les principaux points négatifs

Oppo parvient avec son Find X5 Pro a agréger les qualités de ses deux précédents smartphones haut de gamme. On retrouve le meilleur des Find X2 Pro et Find X5 Pro. Cependant, demeurent encore quelques axes d’amélioration. Nous évoquons ici ceux qui nous paraissent les plus importants.

1. Un prix qui explose trop

Le Find X5 Pro est lancé à 1300 € (1299,9 € pour être précis). C’est 150 € de plus que son prédécesseur, le Find X3 Pro. Une énorme différence de prix qui peut en partie se justifier par le coût du processeur principal, le Snapdragon 8 Gen 1. D’autre part, la pénurie de semiconducteur joue également, nous explique Oppo. D’autres arguments sont évoqués comme les nouvelles technologies embarquées, le processeur MariSiliconX et la stabilisation 5 axes notamment.

Oppo Find X5 et X5 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

On pourrait l’entendre si le Find X3 Pro avait été pingre. Mais celui-ci proposait un capteur microscopique et un Snapdragon 888 qui demandaient aussi au constructeur chinois d’allonger quelques billets. Au final, on se retrouve avec un Find X5 Pro gavé de technologies, mais qui nécessite un sacrifice financier plus important que ses concurrents. On pense notamment au Galaxy S22 Ultra de Samsung ou même à l’iPhone 13 Pro Max qui sont plus compétitifs. A ce niveau, on se demande si le Find X5 n’est pas une meilleure option dans la nouvelle gamme. Modèle hybride entre un Find X3 Pro et un Find X5 Pro, il pourrait disposer d’un rapport qualité/prix plus en adéquation avec le marché actuel.

2. Oppo ne joue pas bien la carte du stockage

Ca va de paire avec le prix du Find X5 Pro. Son stockage est trop limité. 256 Go, voilà la seule option disponible. Oppo affirme qu’il a été déterminé par les usages consommateurs qui utiliseraient moins de 90 Go dans la plupart des cas.

Ce n’est pas un emplacement microSD, mais le tiroir SIM

Mais à l’heure de la vidéo en 4K à 60 images par seconde, c’est difficilement justifiable, surtout lorsque l’on ne permet pas d’étendre cette mémoire par microSD. De plus, Oppo mise beaucoup sur la vidéo avec son Find X5 Pro, notamment avec son stabilisateur cinq axes qui est une première sur un smartphone. Un gimbal de poche, c’est inespéré pour bon nombre de vidéastes, mais s’ils doivent s’inquiéter en permanence du stockage restant, ça gâche l’expérience.

3. Un processeur surpuissant, mais timide dans les mains d’Oppo

Oppo est fidèle à son fondeur. Le Find X5 Pro embarque le fleuron du processeur mobile avec le Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci offre des performances ultimes qui écrase le Snapdragon 888 du Find X3 Pro, notamment en puissance graphique. Si vous aimez jouer, le Find X5 Pro est une pièce de choix.

Oppo Find X5 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En sus de la puissance, Oppo a revu la taille de sa chambre à vapeur. La température a aussi baissé de quelques degrés en charge. De fait, on ne se brûle pas les doigts en jouant à Genshin Impact avec le Find X5 Pro, ce qui n’était pas le cas avec le Find X3 Pro.

En revanche, lorsqu’il reste trop longtemps en activité intense, le Snapdragon 8 Gen 1 perd en stabilité sur le dernier smartphone d’Oppo. Ses capacités chutent d’environ 35 %. C’est énorme, mais rassurez-vous, cela n’entame en rien la fluiditié d’usage de l’appareil, même en jeu. Disons qu’Oppo aurait pu mieux optimiser ses composants pour tirer la quintescence du Snapdragon 8 Gen 1. A n’en pas douter, c’est une chose qu’Asus fera sur son prochain Rog Phone, smartphone dédié au jeu.

4. Le zoom optique trop limité

Parmi ses trois capteurs arrière, le Find X5 Pro embarque un téléobjectif de 13 mégapixels. Celui-ci autorise un zoom x2 en optique et monte jusqu’à x20 en numérique. Rien d’inchangé par rapport au Find X3 Pro. Et l’on a ainsi les mêmes griefs à son encontre. Au-delà de x4, le rendu devient difficilement exploitable, et ce, de jour comme de nuit. On regrette alors le zoom optique x5 du Find X2 Pro. Dans nos photos comparatives ci-dessous, le Pixel 6 Pro s’en sort à merveille grâce à son zoom optique x4.

Oppo Find X5 Pro (x20) Google Pixel 6 Pro (x20)

Oppo Find X5 Pro (x2) Google Pixel 6 Pro (x2)

Oppo Find X5 Pro (x4) Google Pixel 6 Pro (x4)

Oppo Find X5 Pro (x10) Google Pixel 6 Pro (x10)

Oppo Find X5 Pro (x20) Google Pixel 6 Pro (x20)

Galerie de photos Oppo Find X5 Pro vs. Google Pixel 6 Pro

Oppo Find X5 Pro Google Pixel 6 Pro

Oppo Find X5 Pro Google Pixel 6 Pro

Oppo Find X5 Pro (portrait) Google Pixel 6 Pro (portrait)

Oppo Find X5 Pro (selfie portrait) Google Pixel 6 Pro (selfie portrait)

Oppo Find X5 Pro (ultra grand-angle) Google Pixel 6 Pro (ultra grand-angle)

Oppo Find X5 Pro (selfie portrait) Google Pixel 6 Pro (selfie portrait)

Oppo Find X5 Pro (x4) Google Pixel 6 Pro (x4)