Les SUV électriques premium XPENG G6 et XPENG G9 arrivent en France avec plus de 500 km d’autonomie

XPENG Motors arrive en France et s’apprête à commercialiser deux voitures électriques. Les XPENG G6 et G9 tenteront de se faire une place au soleil avec un positionnement haut de gamme et des caractéristiques techniques de premier plan. Nous avons pu les découvrir en amont de leur lancement.

XPENG G6 ©Driss Abdi

Nombreuses sont les marques chinoises qui ambitionnent de conquérir le vieux continent. Dernier constructeur en date à prochainement fouler les routes de France, XPENG Motors vient de présenter les deux modèles qui seront importés dans nos contrées.

Basée à Guangzhou en Chine avec des bureaux à Pékin, Shanghai, Shenzhen, San Francisco, San Diego et Amsterdam, la marque propose des voitures électriques connectées, des robots mais aussi des eVTOL, ces aéronefs à décollage vertical qui font toujours sensation dans les salons professionnels.

En France, ce sont deux voitures électriques qui seront commercialisées dans un premier temps. Sans surprise, les XPENG G6 et G9 sont deux SUV électriques qui mettent le paquet sur les technologies numériques.

XPENG G9, jusqu’à 551 ch et 570 km d’autonomie

XPENG G9 ©Driss Abdi

Le XPENG G9 représente le haut de gamme du constructeur en France. Il s’agit d’un imposant SUV de 4,90 m qui, toutes proportions gardées et avec des porte-à-faux plus courts, n’est pas sans évoquer le Ranger Rover sous certains angles. La voiture électrique se décline dans trois versions : Standard Range (Autonomie Standard), Long range (Grande Autonomie) et Performance (en quatre roues motrices avec des jantes de 21 pouces et la suspension pneumatique de série). Une nomenclature qui renvoie directement à celle de Tesla.

XPENG G9 © Driss Abdi

L’ambiance à bord est cossue comme on peut le voir sur les photos réalisées par nos soins, avec une fabrication soignée. Trois écrans sont intégrés, dont celui d’infodivertissement de 14,96 pouces, qui affichent tous une définition élevée. Le passager avant a le droit à un écran dédié, qui n’est pas visible depuis le siège conducteur comme on peut le voir sur les photos (il est pourtant bel et bien allumé). Des ports USB C sont intégrés tant à l’avant qu’à l’arrière, et la console centrale peut accueillir deux smartphones qui profiteront d’une confortable puissance de recharge d’autant que le système par induction est ventilé pour éviter la surchauffe.

Le XPENG G9 est équipé d’une batterie LFP de 78,2 kWh pour la version de base Autonomie Standard, ou NMC de 98 kWh pour les deux autres modèles. Elles alimentent le moteur électrique qui développe 230 kW (312 ch) et 430 Nm de couple sur les deux modèles à propulsion, ou 405 kW (551 ch) et 717 Nm pour la déclinaison haut de gamme à transmission intégrale. Cette dernière est annoncée avec un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes contre 6,4 secondes pour les deux autres.

De 460 à 570 km d’autonomie annoncée selon les modèles

Côté autonomie, XPENG annonce 460 km pour le G9 Grande Autonomie et 570 km pour le Grande Autonomie. La version à quatre roues motrices devrait pouvoir parcourir jusqu’à 520 km sur une seule charge. Rappelons tout de même qu’il s’agit des valeurs d’homologation WLTP.

Par ailleurs, le XPENG G9 se positionne parmi les meilleures voitures électriques en matière de puissance de recharge. En effet, il bénéficie de l’architecture 800 Volts qui équipe notamment les Porsche Taycan et autres Hyundai Ioniq 6. Il peut donc accepter jusqu’à 300 kW (260 kW pour le modèle Autonomie Standard) sur une borne de recharge rapide afin de passer de 10 % à 80 % en 20 minutes. Déjà commercialisé dans les pays nordiques depuis le mois d’octobre, les premiers essais sont encourageants avec une autonomie et des vitesses de recharge mesurées supérieures aux valeurs annoncées par le constructeur. Nous aurons l’occasion de réaliser notre propre essai dans les prochaines semaines.

Bien équipé de série avec notamment de nombreuses aides à la conduite, le XPENG G9 ne propose finalement que deux options si on met de côté les coloris autres que le blanc (1 000 €). D’une part les sièges premium habillés de cuir Nappa, avec un repose-pied pour le passager avant et un support de cuisses pour les trois passagers à l’arrière, sans oublier la fonction de massage pour quatre des sièges.

XPENG G9 © Driss Abdi

Notez que cette option s’accompagne aussi du système audio Dynaudio qui comporte 18 haut-parleurs et qui prend en charge le Dolby Atmos. D’autre part le crochet d’attelage déployable et rétractable électriquement (1 290 €), pour un support vélo jusqu’à 75 kg ou une remorque jusqu’à 1,5 tonne. Accessoire insolite plébiscité en Chine et qui sera aussi au catalogue chez nous, XPENG proposera un matelas adapté au G9 lorsque les sièges sont totalement rabattus.

Côté tarif, le XPENG G9 est affiché à partir de 59 990 € pour la version Autonomie Standard, 63 990 € pour l’Autonomie Étendue et 73 990 € pour la G9 Performance. XPENG propose une offre de lancement jusqu’à la fin juin sur le modèle Grand Autonomie Première Edition qui profitera du pack Premium Confort avec les sièges Nappa massants et le système audio Dynaudio, ainsi que de la peinture métallisée sans surcout.

XPENG G6, un SUV coupé bien équipé

XPENG G6 ©Driss Abdi

Autre modèle annoncé par XPENG, le G6 est un SUV coupé plus compact que le G9 avec ses 4,75 m de long. Là encore, le constructeur s’est inspiré d’une autre marque britannique avec un profil aux faux airs de Jaguar i-Pace. Et comme sur le G9, le SUV coupé offre une qualité perçue élevée. Néanmoins l’écran dédié au passager avant disparait et celui du système d’infodivertissement voit sa diagonale passer à 10 pouces.

XPENG G6. ©Driss Abdi

Le XPENG G6 affiche la même logique de gamme avec trois déclinaisons Autonomie Standard et Grande Autonomie en propulsion, à côté de la Performance à quatre roues motrices. Et là encore, l’équipement est extrêmement complet. Qu’il s’agisse des aides à la conduite avancées, des sièges avant ventilés ou encore de l’architecture 800 V, tout est proposé de série quelle que soit la version.

Le XPENG G6 Autonomie standard est équipé d’un moteur électrique sur l’essieu arrière qui développe 255 ch et 440 Nm de couple pour un 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. La technologie LFP est privilégiée au niveau de la batterie qui offre 66 kWh de capacité pour 435 km d’autonomie sur une seule charge. À ce titre, la puissance admissible est de 215 kW sur une borne rapide en courant continu

Toujours en propulsion, la version Grande Autonomie pousse la puissance à 280 ch avec 440 Nm et un 0 à 100 km/h abattu en 6,7 secondes. Mais surtout, c’est le modèle à privilégier pour une autonomie maximale, le constructeur annonçant jusqu’à 570 km WLTP grâce à la batterie NMC de 87,5 kWh. Équipé de cette même batterie, le XPENG G6 Performance perd 20 km d’autonomie (550 km WLTP) mais voit sa puissance portée à 470 ch (660 Nm de couple). De quoi passer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes seulement. Ces deux versions du XPENG G6 acceptent jusqu’à 280 kW de puissance pour recharger la batterie. Les trois modèles demandent environ 20 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité.

L’ouverture des commandes du XPENG G6 est prévue pour le mois de juin. Outre les cinq coloris, il n’y aura là encore qu’une seule option au catalogue, à savoir le crochet d’attelage électrique. Les prix pour la France n’ont pas encore été annoncés mais le SUV coupé devrait être proposé aux alentours des 44 000 €. Précisons enfin que XPENG offre une garantie de 5 ans ou 120 000 km sur tous ses véhicules, et ajoute même deux années supplémentaires et 40 000 km pour un total de 160 000 km. C’est ce qu’on appelle faire confiance à son produit, d’autant que la batterie haute tension est pour sa part garantie pendant 8 ans.

XPENG produit ses propres batteries

© Driss Abdi

XPENG Motors s’est donné les moyens de ses ambitions avec un site de 310 hectares qui accueille son usine de production de voitures électriques à Guangzhou, qui produit aussi ses propres batteries. Hautement automatisée tant dans les processus de production que de vérification de la qualité, celle-ci est aussi en partie alimentée par de l’énergie solaire via un système photovoltaïque de 19,6 MW. Deux autres usines sont actuellement en construction pour soutenir la production de XPENG Motors qui compte également 40 % de ses effectifs qui sont dédiés à la R&D.