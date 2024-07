BYD lance un nouveau SUV électrique à moins de 14 000 €, vivement son arrivée en France

BYD frappe fort avec une nouvelle version de son SUV électrique compact Yuan Up ! La Vitality Edition offre une autonomie de près de 400 km pour un prix imbattable, moins de 14 000 euros. Avec son design élégant, son intérieur spacieux et sa technologie de pointe, ce modèle promet de séduire.

Yuan Up Vitality Edition © BYD

Plus rien n’arrête BYD, qui bat tous les records de vente. Le groupe frappe encore fort avec une nouvelle version de son SUV électrique compact Yuan Up. Baptisée « Vitality Edition », cette variante offre une autonomie de près de 400 km selon la norme CLTC, le tout pour un prix démarrant sous la barre des 14 000 dollars (environ 13 700 €).

Rappelons que le Yuan Up est arrivé sur le marché en mars dernier. Ce SUV électrique urbain, basé sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, se déclinait initialement en trois versions, avec une autonomie allant de 187 à 301 km pour des tarifs débutant à 13 300 $.

Encore plus d’autonomie pour cette variante du Yuan Up de BYD

La nouvelle venue, la Vitality Edition, vient se positionner au centre de la gamme en proposant le meilleur compromis entre prix et autonomie. Avec sa batterie de 45,12 kWh, elle offre en effet 100 km de plus que le modèle de base (équipé d’une batterie de 32 kWh) pour un surcoût de seulement 400 $. Malheureusement, BYD n’a pas encore communiqué d’information officielle concernant l’autonomie du Yuan Up Vitality Edition selon la norme WLTP.

Pour rappel, la Tesla Model Y, leader du segment des SUV électriques, affiche un gabarit supérieur (4,75 m de long contre 4,31 m pour le Yuan Up) et un tarif nettement plus élevé.

Yuan Up Vitality Edition © BYD

Côté recharge, le Yuan Up encaisse la charge rapide : il peut passer de 30 à 80 % de batterie en seulement 30 minutes. L’intérieur reste fidèle au style BYD avec son écran d’instrumentation de 8,8 pouces, son volant à quatre branches, son chargeur de téléphone à induction et son sélecteur de vitesse cristal.

BYD, initialement connu pour ses véhicules électriques abordables, ne cesse d’étendre sa gamme. Le constructeur chinois propose désormais également des pick-up, des modèles de luxe et même des supercars électriques. On a d’ailleurs pu apercevoir récemment à l’étranger son nouveau Sea Lion 07, concurrent direct du Model Y de Tesla.

Avec ce Yuan Up Vitality Edition, BYD nous confirme une fois de plus sa volonté de démocratiser les VE en proposant un SUV compact et performant, toujours à un tarif ultra compétitif. Mais si sa commercialisation a été annoncée, son lancement est prévu en Chine, sans aucune information officielle concernant sa disponibilité dans d’autres pays.