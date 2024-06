Les turbulences en avion vont devenir de plus en plus violentes, voici un outil pour les suivre en temps réel

Les turbulences aériennes ne sont jamais agréables, mais elles pourraient bientôt devenir plus fréquentes et plus violentes. Mais pourquoi donc ? Le changement climatique serait un facteur important dans l’augmentation des turbulences en air clair, un type qui survient sans signes avant-coureurs visibles.

Les récents incidents de turbulences sévères, dont un mortel sur un vol Boeing 777-300ER de Singapore Airlines, ont soulevé des inquiétudes quant à une augmentation de ce phénomène. Si les événements marquants peuvent créer un engouement médiatique, les recherches révèlent une tendance inquiétante : les turbulences s’aggravent effectivement, et le changement climatique en est un des principaux responsables.

Pourquoi les turbulences deviendront de plus en plus violentes

Des études ont révélé une augmentation significative des turbulences en air clair, un type qui survient sans signes avant-coureurs visibles. Les turbulences en air clair modérées ou supérieures ont augmenté de 37 % au-dessus de l’Atlantique Nord depuis 1979, tandis que les turbulences graves ou supérieures ont bondi de 55 %, selon cette étude.

Le changement climatique alimente cette tendance en réchauffant les eaux océaniques et en augmentant l’humidité, créant des orages plus vigoureux et un gradient de température plus important dans la haute atmosphère. Cela entraîne des vents plus forts et un cisaillement du vent, qui se traduisent finalement par un ciel plus agité. D’autres facteurs, tels que l’augmentation du trafic aérien, peuvent aussi jouer un rôle.

Une autre étude de 2017 du Dr Paul D. Williams dresse un tableau inquiétant de l’aggravation des turbulences. En utilisant un modèle informatique, la recherche prédit une augmentation significative de tous les types de turbulences lorsque le dioxyde de carbone atmosphérique doublera :

Turbulences légères : augmentation projetée de 59 %.

augmentation projetée de 59 %. Turbulences modérées : augmentation attendue de 94 %.

augmentation attendue de 94 %. Turbulences graves : augmentation stupéfiante de 149 % prévue.

La bonne nouvelle, c’est que les blessures graves et les décès dus aux turbulences sont largement évitables. Le port de la ceinture de sécurité est crucial, car la plupart des blessures graves surviennent lorsque les personnes ne sont pas attachées.

Pour les voyageurs anxieux (ou simplement curieux — pour ma part, je fais partie des deux), Turbli est un outil de prévision des turbulences. Lancé en 2020, il a pour objectif de fournir une couverture complète de tous les facteurs météorologiques affectant le confort des vols de manière accessible.

Vous y retrouverez plusieurs informations intéressantes :

Prévisions de turbulences en temps réel et pour les prochaines 24 heures

Cartes des prévisions de turbulences

Données historiques sur les turbulences

Rapports des pilotes (PIREPs)

Suivi des vols en direct

Alertes de turbulence par e-mail et SMS.

Si les turbulences aériennes peuvent être désagréables et effrayantes, gardez quand même à l’esprit qu’elles ne sont généralement pas dangereuses et ne tuent pas. Les avions sont conçus pour résister à des turbulences importantes, et la plupart des blessures graves lors de turbulences surviennent lorsque les passagers ne sont pas attachés.