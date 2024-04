Cette imprimante 3D peut construire une maison pas chère en un temps record

© UMaine

L’université du Maine dévoile son imprimante FoF 1.0 capable d’imprimer une maison recyclable en moins de 80 heures

L’imprimante 3D pourrait répondre à la crise du logement dans la région en réduisant les coûts

Elle sera également utilisée à des fins militaires pour déployer rapidement des véhicules

Et si la crise de l’immobilier prenait fin grâce aux imprimantes 3D ? L’université du Maine a dévoilé sa Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) capable d’imprimer des objets de 96 mètres de long sur 9,75 mètres de large et 5,49 mètres de haut. Par exemple, une maison, rien que ça, avec une capacité de 226 kilos environ toutes les heures.

À lire > Quelles sont les meilleures imprimantes 3D en 2024 ?

Une imprimante 3D qui utilise des matériaux recycables

L’imprimante FoF 1.0 est adaptée à plusieurs tâches pour être utilisée dans de nombreuses industries comme le logement, les infrastructures et le développement de véhicules militaires. Une prouesse possible grâce aux techniques d’impression polyvalente. Par exemple, la “fabrication soustractive” sculpte ou taille un matériau brut pour obtenir la forme désirée. Le “placement continu de ruban” permet à une bande continue de matériau composite d’être déposée et agencée en couches pour créer une structure complexe. Cette imprimante effectue également des “opérations avec bras robotiques” pour des tâches spécifiques comme la manipulation ou l’assemblage de pièces.

La plupart des éléments produits par l’imprimante FoF 1.0 sont recyclables, de sorte qu’ils peuvent être démontés et broyés pour recommencer une opération comme l’explique le docteur Habib Dagher, directeur de l’Advanced Structures and Composites Center de l’université du Maine. Les matériaux utilisés sont biosourcés, par exemple des résidus de bois.

Répondre aux besoins en termes de logements

© UMaine

Grâce à cette imprimante, il est possible de bâtir une maison en moins de 80 heures. Mark Wiesendanger, directeur du développement de MainHouse, déclare : “On estime que le Maine a besoin de 80 000 logements supplémentaires d’ici 2030, dont beaucoup pour les ménages aux revenus inférieurs ou égaux à ceux de la région”. Donc, à l’aide de cet outil, il existera “un autre moyen de produire des logements agréables et de qualité, tout en réduisant les coûts et en utilisant les restes de résidus de bois des scieries du Main”. Peut-être qu’un jour, ce seront des quartiers entiers qui seront construits par l’imprimante FoF 1.0.

Mais comme expliqué précédemment, l’imprimante ne se destine pas qu’au logement. Les chercheurs ont reçu des fonds des différentes armées étasuniennes pour fabriquer des véhicules légers et rapidement déployables comme des engins maritimes. La sénatrice Susan Collins qualifie cette technologie d’”inestimable pour la sécurité nationale”.

Un nouveau laboratoire pour deux imprimantes 3D

L’imprimante FoF 1.0 a une sœur sur le campus de l’université du Main. Elle a déjà été utilisée pour fabriquer une maison de 55 mètres environ en fibre de bois et en biorésine, visible dans la vidéo ci-dessous. Elles peuvent fonctionner de concert au même endroit pour travailler sur différents aspects d’un même projet.

Les chercheurs inaugureront prochainement un laboratoire appelé Green Engineering and Materials Factory of the Future où seront installées ces deux imprimantes 3D. Il est probable que de nouveaux modèles arriveront dans les années à venir alors que le but est de “faciliter et développer des pratiques de fabrication plus durables”.