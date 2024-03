Les voitures électriques seront moins chères à produire que les thermiques en 2027

© Envato

Dans trois ans, les voitures électriques seront moins chères à produire que les véhicules thermiques de taille équivalente, grâce à l’amélioration des procédés industriels. Du moins, c’est ce qu’affirme le cabinet de conseil Gartner, dans une nouvelle étude de marché sur l’automobile.

Les startups de l’automobile électrique ont bousculé l’industrie

Tout comme le PDG de Peugeot qui prévoit un bain de sang, Gartner pense que d’ici 2027, 15 % des récentes startups spécialisées dans les véhicules électriques (VE) seront rachetées ou en faillite. “Cela ne signifie pas que le secteur des VE est en train de s’effondrer“, rassure Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner. “Le marché entre simplement dans une nouvelle phase où les entreprises proposant les meilleurs produits et services l’emporteront sur les autres“, explique-t-il.

Le rôle de ces jeunes entreprises aura été de bousculer le marché. “Elles ont apporté des innovations, comme l’architecture centralisée des véhicules ou l’introduction de gigacastings qui aident à réduire les coûts de fabrication et le temps d’assemblage“, continue Pedro Pacheco, en faisant référence explicitement à Tesla. Le cabinet de conseil affirme ainsi que les constructeurs historiques n’ont pas eu d’autre choix que de suivre la tendance pour survivre.

Cela va permettre à la prochaine génération de voitures électrique d’être moins chère à produire que les véhicules thermiques, qui seront interdits à la vente dans l’UE en 2035 de toutes façons. Mais bien sûr, tout n’est pas rose aux pays de Tesla et de Rivian, qui présentait hier ses nouveaux modèles.

Les réparations sur les véhicules électriques seront plus chères

En effet, les coûts de réparation des voitures électriques seront plus élevés, selon Gartner. D’ici 2027, le cabinet prévoit que le coût moyen des réparations pour un accident grave, concernant la carrosserie ou la batterie d’un VE, augmentera de 30 %.

Cela signifie que les voitures endommagées seront plus susceptibles de partir à la casse. En effet, le coût des réparations n’en vaudra pas la chandelle par rapport à la valeur des véhicules, selon Gartner. En outre, des réparations plus coûteuses peuvent conduire à une augmentation du prix des assurances, voire au refus des compagnies de couvrir certains modèles.

On le voit déjà avec Tesla, contre qui certains clients ont porté plainte à cause du coût des réparations de ses centres de service. Les réductions de coûts à l’achat sont instantanées et vite oubliées, en revanche des réparations trop chères peuvent nourrir à long terme les opinions négatives sur la voiture électrique.

Mais pour l’instant, les choses s’annoncent plutôt bien pour le secteur affirme Gartner. Malgré un marché mondial qui a calé en janvier, les livraisons de VE devraient atteindre les 18,4 millions d’exemplaires cette année et augmenter à 20,6 millions en 2025.