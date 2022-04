L’événement est incroyable. Un dinosaure fossilisé mort au moment de l’impact de l’astéroïde aurait été trouvé

Une jambe de dinosaure parfaitement préservée découverte dans le Dakota du Nord serait une relique du jour du jugement dernier pour les dinosaures aviens. Celui où, un énorme astéroïde a percuté la Terre, mettant fin à leur ère. Le fossile du thescelosaurus, un petit herbivore, a été trouvé aux côtés d’un fragment de la roche spatiale de 11 kilomètres de large qui l’aurait tué.

Si la nouvelle fait bondir tout le monde dans tous les sens, il nous faut retenir notre jugement. Il n’est pas encore entièrement prouvé pour tous les experts que le Dinosaure est réellement mort ce jour fatidique, il y a 66 millions d’années. Mais tout semble s’assembler comme un puzzle dont toutes les pièces seraient maintenant disponibles.

Ce site où le fossile a été exhumé serait absolument exceptionnel. À un point difficilement formulable.

« La résolution temporelle que nous pouvons atteindre sur ce site dépasse nos rêves les plus fous… Cela ne devrait vraiment pas exister et c’est absolument magnifique. Je n’ai jamais rêvé de toute ma carrière que je pourrais regarder quelque chose a) de si limité dans le temps ; et b) de si beau, et qui raconte aussi une histoire si merveilleuse. »

Phillip Manning, professeur d’histoire naturelle à l’Université de Manchester.