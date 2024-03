Linux est plus populaire que jamais, GTA 6 est dans sa phase finale de développement, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, une nouvelle offre d’emploi publiée par Rockstar nous laisse penser que le lancement de GTA 6 est proche. BYD lance une « Honor Edition » de sa Seagull à moins de 9000 euros et Linux n’a jamais été aussi populaire. Alors que Waze est victime d’un nouveau bug qui empêche les utilisateurs de voir l’indicateur de vitesse sur l’écran, l’organisme Euro NCAP veut imposer le retour des boutons physiques dans les véhicules électriques.

Certains utilisateurs de CarPlay ont constaté un nouveau bug lorsqu’ils utilisaient l’application Waze. En effet, comme le rapporte Auto Evolution, l’indicateur de vitesse ne s’affiche plus sur l’écran d’infodivertissement, et les conducteurs n’ont donc plus accès à la limitation de vitesse. En attendant le correctif de l’application, vous pouvez contourner le problème temporairement en forçant l’arrêt de Waze depuis votre iPhone et en relançant l’application depuis l’écran d’infodivertissement, ou encore supprimer et réinstaller Waze depuis l’App Store.

Lire > Waze : un bug gênant perturbe la navigation, comment régler le problème

© Envato

Le lancement de Windows 11 jouerait-il en faveur de Linux ?

C’est en tout cas ce que disent les chiffres de Statcounter ! En effet, depuis fin 2020, les parts de marché de Linux ne cessent d’augmenter. Les exigences matérielles du nouveau système d’exploitation de Microsoft et la fin du support gratuit de Windows 10 semblent pousser les utilisateurs à passer à Linux. À ce jour, le système d’exploitation détient 4,03% des parts de marché des ordinateurs de bureau.

Lire > Linux n’a jamais été aussi populaire, le système d’exploitation libre bat un record

Le pingouin, symbole de Linux

Les boutons physiques bientôt de retour dans les voitures électriques ?

L’Euro NCAP souhaite s’opposer au tout-tactile dans les véhicules électriques et prônent le retour des boutons physiques. L’organisme de certification indépendant devrait donc changer les critères d’évaluation de sécurité dès 2026 et les constructeurs automobiles devront s’y soumettre pour que leurs modèles de voiture accèdent aux cinq étoiles. Parmi les commandes de base qui devront être gérées par des boutons physiques, on peut citer les clignotants, les feux de détresse, le klaxon ou encore les essuie-glaces.

Lire > Voiture électrique : pourquoi les constructeurs vont enfin revenir aux boutons physiques

© Envato

BYD lance la Seagull EV Honor Edition à moins de 9000 euros

BYD continue de défier la concurrence avec le lancement d’une nouvelle version de sa “mini-lamborghini”, baptisée la Seagull EV Honor Edition. La voiture électrique sera disponible à partir de 69 800 yuans en Chine, soit 8900 euros. Le constructeur chinois alimente ainsi encore un peu plus la guerre des prix avec des véhicules toujours plus bon marché. Cette “Honor Edition” n’est actuellement disponible qu’en Chine mais pourrait débarquer en Europe.

Lire > BYD lance une voiture électrique à moins de 9000 euros, la guerre des prix a un gagnant

© BYD

Le lancement de GTA 6 semble plus proche que jamais

Rockstar semble entamer la dernière ligne droite avant le lancement de GTA 6. En effet, le studio a publié une offre d’emploi concernant une recherche de traducteur dédié à la localisation russe, ce qui laisse vraiment penser que le jeu vidéo tant attendu est entré dans sa phase finale de développement. Le prochain Grand Theft Auto 6 pourrait donc vraiment sortir en 2025.

Lire > GTA 6 : Rockstar confirme que le jeu arrive bientôt avec cette annonce décisive

© Rockstar

Nos tests de la semaine

MacBook Air 15 pouces M3 : une mise à jour bienvenue

Si les changements par rapport à la version de 2024 ne sont pas révolutionnaires, ils sont toutefois bienvenus. Le MacBook Air 15 pouces M3 est équipé d’une dalle LCD parfaitement calibrée et d’un clavier et trackpad très agréables. Si vous n’avez pas besoin d’une connectique complète et que vous avez le budget pour vous offrir ce bel objet, cet ultraportable Apple vous offrira une excellente autonomie et des performances du M3 impressionnantes.

Lire > Test du MacBook Air 15 pouces M3 : plus puissant et endurant, l’ultraportable d’Apple continue sa course en tête

Nothing Phone 2a : un excellent rapport qualité/prix

Nothing propose ici un excellent smartphone à moins de 349 euros. Le Phone 2a est un smartphone milieu de gamme au design original et soigné. Il est doté d’un grand écran Amoled de qualité, son autonomie est impressionnante, et il offre un haut potentiel de personnalisation. On regrette l’absence d’étanchéité IP68 et on aurait apprécié découvrir un chargeur dans la boîte. Attention, ce smartphone n’est pas adapté si vous cherchez un bon photophone.

Lire > Test Nothing Phone 2a : design atypique, performances solides, prix modéré, un futur best-seller ?