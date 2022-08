Logitech : la firme développe une console de jeu portable secrète

Logitech vient d’annoncer un partenariat avec Tencent Games (Apex Legends), Nvidia Geforce NOW et Xbox Cloud Gaming pour le développement d’une nouvelle console de jeu portable. Cette dernière ne fonctionnera que par le biais du cloud gaming, le jeu vidéo à la demande.

Cloud gaming © DR

Logitech est une entreprise d’électronique grand public bien connue pour ses casques, souris et claviers de jeu. Dans un article de blog publié le 2 août 2022, la société annonce qu’elle travaille actuellement sur le développement d’un nouvel appareil portable en tandem avec Tencent Games, la société qui distribue Apex Legends ou encore, Arena of Valor. Il s’agira d’une console de jeu portable qui fonctionnera uniquement au travers du cloud gaming (jeu à la demande).

Une console portable signée Logitech dédiée au cloud gaming

Le jeu à la demande a fait d’énormes progrès ces dernières années. Si Google Stadia continue se sombrer dans sa chute, d’autres services comme Nvidia GeForce NOW ou l’Xbox Cloud Gaming connaissent un véritable succès. C’est pourquoi Logitech a annoncé un partenariat avec Tencent Games dans le but de développer une console portable qui ne fonctionnera qu’en streaming.

Pour partir dans la bonne direction, les deux entreprises indiquent qu’elles sont entrées en collaboration avec les équipes de l’Xbox Cloud Gaming et de Nvidia GeForce NOW. Pour l’instant, on ne sait pas si cet ordinateur de poche profitera ou non de ces deux services, même s’il y a de fortes chances pour que ce soit le cas.

Pour développer sa console portable, Logitech souhaite s’inspirer d’autres succès du moment, le Steam Deck et la Nintendo Switch en tête. L’entreprise évoque ainsi « une inspiration de conception qui allie confort et innovation », sans plus de détails. Elle vous propose d’ailleurs de vous inscrire à sa newsletter pour obtenir des informations sur l’avancée du projet, qui n’en n’est qu’à ses balbutiements.

Le cloud gaming a ses avantages et ses inconvénients : du point de vue du consommateur, il n’y a pas besoin d’investir dans un matériel coûteux comme un PC de jeu, une PS5 ou une Xbox Series X pour goûter aux joies des AAA les plus récents. En revanche, il faut disposer d’une excellente connexion à Internet pour profiter d’une expérience fluide, ce qui n’est pas encore le cas de tout le monde. Selon l’Arcep, la France comptait 31,5 millions d’abonnements haut et très haut débit à la fin de l’année 2021, avec une progression de 230 000 accès en un trimestre et + 3,7 % en un an.

Source : Logitech