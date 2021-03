Lucid Air : le premier véhicule au monde à intégrer du son Dolby Atmos

Le Dolby Atmos fera partie du nouveau système Surreal Sound de 21 haut-parleurs de la Lucid Air. Il promet d’offrir une expérience d’écoute véritablement immersive ainsi que des fonctions de sécurité audio active améliorées.

Lucid Air Dolby Atmos – Crédit : Dolby

Le Dolby Atmos est à l’origine une technologie que l’on retrouvait exclusivement au cinéma. Néanmoins, celle-ci est désormais disponible dans la plupart des téléviseurs haut de gamme. Il s’agit d’une technologie hybride de reproduction du son sourround. Elle offre une expérience d’écoute immersive et inédite en trois dimensions.

Lucid utilisera dans sa berline Air un système à 21 haut-parleurs, 800 watts et double amplificateur. Le constructeur automobile l’a baptisé « Surreal Sound« . Il fera partie de l’équipement standard de tous les modèles Lucid Air Dream Edition et Grand Touring. Cependant, il fera partie de l’équipement optionnel des Lucid Air Touring et Pure.

Du Dolby Atmos dans une voiture, à quoi ça sert ?

Tout d’abord, le Dolby Atmos permettra aux passagers de la Lucid Air de profiter d’une qualité de son exceptionnelle lorsqu’ils écouteront de la musique. Les 21 haut-parleurs seront placés tout autour de l’habitacle. Cependant, le Surreal Sound de la Air ne servira pas seulement à améliorer le son de vos chansons.

En effet, en plus de la musique, Lucid utilisera également sa configuration Atmos pour les indicateurs et les sons d’alerte. Au lieu d’un signal sonore générique pour une ceinture de sécurité non bouclée, le son proviendra de l’endroit où la ceinture est détachée. L’écran du siège avant indiquera également les ceintures qui sont détachées.

De plus, les mêmes alertes localisées retentiront pour la détection de l’angle mort, si vous commencez à sortir de votre voie et lorsque vous mettez un clignotant. En d’autres termes, le son proviendra exactement de la direction à laquelle le conducteur doit prêter attention. La Tesla Model S n’est pas équipée avec un système audio aussi impressionnant, mais a l’avantage d’intégrer un PC gamer de 10 téraflops qui permet de jouer aux jeux vidéo.

Le système de haut-parleurs a été réglé et perfectionné pour l’espace unique du Lucid Air en utilisant le légendaire studio d’enregistrement Capitol Records Studio C comme modèle de référence. Si vous êtes un fan d’audio et que vous cherchez une voiture à 139 000 dollars, la Lucid Air va certainement vous convenir. En plus de disposer d’un excellent système audio, la voiture électrique peut faire 400 mètres en seulement 9,245 secondes.

Source : Dolby