L’un des insurgés du Capitol a-t-il vraiment tenté de vendre le pc portable de Pelosi à des espions russes ?

Lors des événements du 6 janvier dernier, les partisans de Donald Trump ont fait beaucoup de choses idiotes, violentes et certainement illégales. Pourtant l’une d’entre elles les surpasse toutes. L’une des personnes qui ont pénétré dans le Capitol a sciemment volé l’ordinateur portable de Nancy Pelosi dans le but de le faire passer au gouvernement russe selon un rapport des fédéraux publié dimanche.

L’assaut du Capitol. Source : Roberto SCHMIDT / AFP

Riley June Williams, une femme de Pennsylvanie et l’un des leaders présumés, fait face à plusieurs chefs d’accusation. Un ex-petit ami (nommé W1 dans le dossier) a contacté le FBI en leur signalant qu’elle « avait l’intention d’envoyer l’ordinateur à un ami en Russie dans le but de le vendre au SVR, le service de renseignement extérieur russe », selon les rapports judiciaires. W1 a déclaré avoir vu Riley J. Williams voler l’ordinateur via vidéos live et selfies pris pendant l’insurrection.

Plus de peur que de mal pour les renseignements

Apparemment, l’affaire a tourné court. Selon l’ex-petit ami, « le transfert de l’ordinateur a échoué pour des raisons inconnues et Williams a toujours l’ordinateur ou l’a détruit ».

L’une des raisons de cet échec est peut-être que la voleuse n’a pas pu récupérer les informations top-secrète qu’elle espérait. Peu après l’attaque, Drew Hammill, le chef adjoint de cabinet de Nancy Pelosi, a déclaré sur Twitter que le portable volé n’était « utilisé que pour des présentations » et ne contenait donc aucune donnée sensible.

Le suspect et l’ordinateur portable sont toujours introuvables. Williams a fui après les événements du début de mois. Elle a emporté avec elle quelques affaires et expliqué à sa mère qu’elle serait absente quelques semaines. Elle aurait également résilié son abonnement téléphonique et supprimé ses comptes des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Reddit et Parler d’après le FBI.

Un cauchemar pour la sécurité informatique

Les professionnels informatiques ont déclaré que cette insurrection était « un scénario cauchemardesque » pour la cybersécurité. Les autorités continuent de découvrir l’ampleur des retombées. Les insurgés se sont sauvés avec plusieurs appareils électroniques abandonnés dans l’évacuation d’urgence du bâtiment. Au moins un autre ordinateur a été identifié comme ayant été volé lors de l’attaque. Il appartient au bureau du sénateur de l’Oregon, Jeff Merkley.

Source : gizmodo