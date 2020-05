Marvel : Deadpool 3 réunirait de nouveau la X-Force

Une source du site We got this covered révèle que la X-Force serait de retour dans Deadpool 3. Les jeunes mutants seraient même l’un des éléments principaux de l’intrigue de ce troisième volet dans lequel ils joueraient « un rôle majeur ».

Avant le rachat de la Fox par Disney, la X-Force a failli avoir droit à son propre film. Ce spin-off devait être réalisé par Drew Goddard et co-écrit par Ryan Reynolds. Mais le projet lancé en 2013 n’a jamais vu le jour, et la X-Force s’est finalement retrouvée aux côtés de Wade Wilson dans Deadpool 2. Cela ne semble cependant pas avoir ressuscité le spin-off.

Marvel n’aurait donc pas prévu de développer un film dédié à la X-Force. Le studio voudrait néanmoins faire revenir les mutants dans Deadpool 3. Wade Wilson tenterait ainsi de réunir à nouveau les membres de l’équipe. Le site indique également que Zazie Beetz, qui incarne Domino, serait au casting du film. L’acteur Josh Brolin, qui joue Cable dans le film, serait lui aussi de retour.

Deadpool 3 se fera attendre

Toutes ces informations sont néanmoins à prendre avec beaucoup de précaution. Pour l’instant, le développement de Deadpool 3 semble presque au point mort. Marvel est très occupé avec la phase 4 du MCU, retardée par la crise pandémique. Le studio travaille également sur une manière d’intégrer les X-Men au MCU. Deadpool, passé aussi chez Marvel depuis le rachat de la Fox par Disney, semble donc être la dernière priorité. Bien que confirmé par Ryan Reynolds lui-même en décembre dernier, le projet Deadpool 3 n’a pour l’instant aucune date de sortie. Il faudra donc être patient pour retrouver le mercenaire provocateur au cinéma.

