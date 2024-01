Deadpool 3 : le tournage est enfin terminé, voici sa date de sortie en France

Deadpool 3 fait sans aucun doute partie des films les plus attendus de l’année. L’anti-héros campé par Ryan Reynolds va enfin faire son grand retour, six ans après la sortie de Deadpool 2. Alors que les deux premiers volets avaient été produits par la 20th Century Fox, c’est Marvel Studios qui a récupéré le bébé. Vous attendez frénétiquement la sortie du long-métrage dans les salles obscures ? Ryan Reynolds a une bonne nouvelle pour vous.

L’interprète du rôle-titre vient de révéler que le tournage était officiellement achevé. Et l’acteur de publier un post sur X pour partager son émotion et confirmer la date de sortie du film : “Le costume cache le sang. Et la sueur… Mais aujourd’hui, avec la fin du tournage de Deadpool, ce sont surtout des larmes qui coulent. Un énorme et éternel merci aux acteurs et à l’équipe de notre film qui ont affronté le vent, la pluie, les grèves et Hugh Jackman… Le tout sous la direction vigoureuse de Shawn Levy”.

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it's mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman… all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect



I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2024

Deadpool 3 débarquera le 24 juillet 2024 dans les salles françaises

Et Reynolds d’assurer que Deadpool 3 sortira bien le 26 juillet prochain (le 24 juillet en France). Une information capitale tant la date de sortie du film avait été rendue incertaine par la grève des acteurs et des scénaristes. Pour rappel, la production avait été retardée à cause du mouvement social, poussant Marvel à repousser la sortie du film, programmée initialement en mai 2024.

Reste désormais à savoir si Deadpool 3 sera aussi irrévérencieux que ses prédécesseurs malgré la mainmise de Disney. L’arrivée de la franchise dans le MCU sera-t-elle synonyme d’aseptisation ? En tout cas, Wolwerine devrait être plus violent que jamais selon les dires de son interprète Hugh Jackman :

“C’est définitivement le [Wolverine] le plus en colère, le plus acerbe, le plus grincheux et il va tirer beaucoup de coups francs sur Ryan Reynolds. Physiquement, bien entendu”, assure l’acteur australien qui s’est entraîné très durement pour le rôle.

Alors que le tournage est terminé, la promotion du film devrait s’enclencher sous peu. Il se murmure d’ailleurs que la première bande-annonce sera diffusée lors du Superbowl, programmé le 11 février prochain. En attendant d’en savoir plus, on vous explique de ce côté comment regarder l’intégralité des films et séries Marvel dans l’ordre chronologique.