Deadpool & Wolverine : les avis sont très moyens, le film Marvel divise la presse

Deadpool & Wolverine divise la presse avec une note de 63 % sur Rotten Tomatoes

La presse française est toutefois moins sévère avec une note de 3,7/5

Deadpool & Wolverine est actuellement au cinéma, depuis le 24 juillet

Deadpool & Wolverine est enfin au cinéma depuis ce 24 juillet. L’occasion pour Hugh Jackman de retrouver son costume de Logan mais aussi d’affronter son pire ennemi après 24 ans d’attente. Mais que pense la presse de ce long-métrage attendu depuis plusieurs années par les fans ? Sur Rotten Tomatoes, la note est moyenne tandis que la presse française est un peu plus conquise sur Allociné.

Une note moyenne de 6/10 sur Rotten Tomatoes

Au moment où ces lignes sont rédigées, Deadpool & Wolverine a une note de 63 %, soit 6/10 environ, sur Rotten Tomatoes. Parmi la presse, 24 médias trouvent qu’il s’agit d’un bon film mais 14 n’ont pas apprécié l’expérience. Cameron Frew de Dextero rappelle qu’il s’agit d’un film du MCU et parle d’une expérience “étourdissante, effroyable et plus émouvante que vous ne l’auriez imaginé”. En revanche, Kyle Logan de ScreenAnarchy estime que “plus que tout, Deadpool & Wolverine est fatigant”.

En résumé, il suffit de faire un tour sur Rotten Tomatoes pour constater que Deadpool & Wolverine peine à convaincre l’ensemble de la presse. Il s’agit peut-être d’un ras-le-bol de la formule Marvel, puisque le film intègre le MCU, et d’un trop-plein des super-héros. Il semblerait qu’aujourd’hui, les spectateurs se moquent de ces personnages costumés comme le prouve l’excellente série The Boys.

La presse française est moins sévère avec Deadpool & Wolverine

En France, la critique est moins sévère avec une note de 3,7/5 sur Allociné. Filmsactu parle d’un film “bourré de fan-service”, ce qui a pu rebuter certains journalistes, qui est “extrêmement bourrin, gore, vulgaire et irrévérencieux”. Selon Pierre Champleboux qui officie dans ce média, ce troisième opus “reprend la recette qui a fait le succès des deux précédents opus, tout en poussant les curseurs au maximum”.

Léo Soesanta de Libération estime que Deadpool & Wolverine est un film creux : “Fatigant et faussement subversif, le dernier volet des studios Marvel, réalisé par Shawn Levy, évoque un clip d’auto-promotion qui tourne à vide”

Pour rappel, Deadpool & Wolverine est au cinéma depuis ce 24 juillet. Le meilleur moyen de vous faire un avis… est de vous rendre dans les salles obscures !