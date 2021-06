Marvel dévoile la mort tragique de Falcon dans l’univers Heroes Reborn

Sam Wilson alias Falcon a connu une mort pour le moins tragique. Grâce à l’univers étendu proposé par Heroes Reborn, nous savons désormais comment et pourquoi le héros à fini par rendre l’âme. Après avoir fait équipe avec Nighthawk, le justicier trouve en ce nouveau binôme la force nécessaire pour mettre hors d’état de nuire les pires crapules. Mais dans un élan de lucidité, le Bouffon Vert retrouve son identité. Il finit par lui arracher les ailes avant de le laisser mourir dans d’atroces souffrances.

Heroes Reborn ou la fin tragique de Falcon – Crédit : Marvel Comics

Heroes Reborn dépeint les super-héros emblématiques sous un angle fataliste et amer. Spider-Man est devenu un monstre, Thor un ivrogne et Iron Man subsiste en vendant des armes. Les Avengers ne sont plus les héros d’autrefois, désormais remplacés par L’Escadron Suprême.

Une fin sordide

Nighthawk peut être interprété comment le pendant pastiché de Batman. Il travaille pour l’ONU. Ce dernier tente de renverser tant bien que mal le pouvoir de L’Escadron Suprême. En s’associant avec Sam, il parvient à trouver un partenaire de choix pour mener à bien sa quête. Mais il faut revenir un peu en arrière, pour mieux comprendre l’acte commis par le Bouffon Vert.

Lors d’une lutte acharnée, Nighthawk assène un terrible coup de poing à Norman alias Le Bouffon Vert, lui causant une amnésie assez longue. Lorsque ce dernier finit par retrouver ses esprits, tout lui revient en mémoire. Il ne désire qu’une chose : se venger coûte que coûte. Il se rend au siège de Nighthawk et s’en prend directement à Falcon. Après lui avoir arraché les ailes, il le laisse tomber. Nighthawk tente de le sauver mais lui brise le cou sans le vouloir, lui assénant un dernier coup de grâce.

On pourrait penser que Nighthawk tuerait le Bouffon dans un élan de rage, mais il n’en est rien. En effet, le justicier préfère le livrer à la police. Mais il faut garder en tête que tout cela n’est qu’une réalité « provisoire ». En effet, tout devrait rentrer dans l’ordre lorsque l’univers Marvel original pourra être rétabli.

Cette mort tragique aurait pu détruire psychologiquement Nighthawk. Mais le héros préfère ne pas oublier sa mission principale. La disparition de son allié est tragique mais il reste trop à faire pour rétablir un juste équilibre.

