Marvel : Le reboot de X-Men révèle la plus grande erreur de Wonder Woman

L’émergence de la nation insulaire X-Men de Krakoa révèle un problème systémique clé avec la nation insulaire de Wonder Woman, Themiscyra.

En 2019, le reboot des comics X-Men montre les mutants du monde se rassembler pour vivre sur Krakoa, une nouvelle nation. Dès lors, Krakoa s’est efforcée de s’intégrer au reste du monde. Elle a fini par être reconnue par les dirigeants mondiaux comme légitime. Mais un contraste de taille apparaît alors avec Themiscyra, la maison ancestrale de Wonder Woman. Contraitrement aux krakoans, les amazones sont isolées du reste du monde. Et cela induit des erreurs notables dans les films comme dans les bandes-dessinées.

En devenant un état souverain à part entière, Krakoa a ouvertement affirmé sa volonté de fusionner avec le reste du monde. Ce qui n’est absolument pas le cas de Themiscyra.

Une différence de taille

Contrairement à Krakoa, Themiscyra reste isolée du reste du monde. Cette explication puise sa source dans la mythologie grecque. En effet, les amazones et leur reine ont cultivé un art de vivre reclus du monde. A une exception près : celle de Wonder Woman, qui devient leur émissaire. Pourtant l’île des femmes guerrières a tenté à plusieurs reprises d’interagir avec le monde des hommes, sans succès. Les amazones ont dû se résoudre à ces échecs et sont devenues isolationnistes. Mais cela devient préjudiciable pour les amazones lorsque le reste du monde est menacé.

En raison de leur exclusion quasi volontaire, la nation des Amazones a souvent été prise au dépourvu. Mal préparée face aux menaces externes, la terre ancestrale de Wonder Woman peine à se défendre correctement. Et cela apparaît clairement dans les films comme dans les comics. Par exemple, dans le premier volet Warner, les amazones n’ont aucune connaissance de la première guerre mondiale qui frappe le monde entier. En ayant eu connaissance de cette catastrophe mondiale, les guerrières auraient pu riposter en préparant en amont une stratégie adéquate.

A l’inverse, la dernière menace mondiale a parfaitement été appréhendée par les mutants X-Men. Les héros du monde ont été soutenus contre l’invasion de Knull et ses symbiotes. Grâce à une communication accrue avec le reste du monde, Krakoa a largement pu anticiper cette attaque, sans aucune mauvaise surprise.

En s’appuyant sur ces exemples de taille, Wonder Woman pourrait finir par convaincre sa nation de revoir ses positions. En troquant l’isolement contre un pacte de défense solide avec le monde, Themiscyra pourrait éviter de nombreux déboires et déjouer plus facilement les plans funestes de ses ennemis !

