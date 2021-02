Marvel : Thanos n’a jamais attaqué Asgard pour une bonne raison

Pourquoi Thanos a-t-il attaqué la Terre, et tous les endroits où se trouvaient les Pierres d’Infinité, sauf Asgard ? Le Tesseract se trouvait en effet à cet endroit après les évènements du film The Avengers. Il est donc étrange que le Titan fou n’ait jamais tenté de s’y rendre pour récupérer lui-même la Pierre de l’Espace.

Thanos a attaqué beaucoup de planètes, mais n’a jamais osé s’en prendre à Asgard – Crédit : Marvel Entertainement

La seule chose qui aurait pu stopper Thanos est certainement un ennemi plus fort que lui. Or à cette époque, régnait encore sur Asgard Odin. Le père de Thor et Loki connaissait sans doute les pouvoirs des Pierres d’Infinité, et par conséquent leur danger. Si Thanos avait mis les pieds sur sa planète pour s’emparer du Tesseract, Odin ne l’aurait probablement pas laissé faire. Un tel événement aurait donné lieu à un affrontement dont le Titan fou ne serait pas forcément sorti vainqueur.

Thanos n’a pas eu besoin d’attaquer Asgard

En plus de sa « Odinforce » qui faisait de lui l’un des plus puissants êtres de l’univers, le roi d’Asgard avait une solide armée pour le défendre. Étant au courant des plans de Thanos, il est d’ailleurs possible qu’Odin se soit à l’époque préparé à une potentielle attaque du géant violet. Mais à l’époque où le Titan fou se lançait dans sa quête des Pierres d’Infinité, le roi d’Asgard a perdu sa femme ainsi que sa place sur le trône, au profit de son fils adoptif Loki.

Finalement, Thanos a donc bien fait de ne pas tenter une attaque sur Asgard. Loki a en quelque sorte fait tout le travail pour lui. En envoyant Odin sur Terre, ce dernier a perdu toute sa puissance et son royaume sera complètement détruit dans Thor : Ragnarok. Loki finira même par donner la Pierre de l’Espace à Thanos dans Infinity War, afin de sauver la vie de son frère. Mais le Titan fou lui brisera le cou quelques instants plus tard. Sans Odin, ni Thor ni Loki n’étaient assez puissant pour vaincre Thanos.

Source : CBR