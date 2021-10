Marvel : un fan lit 27 000 bandes-dessinées et déchiffre « la formule hybride »

Il est quasiment impossible d’avoir tout lu (et vu) de Marvel. En soixante années d’existence, la marque a proposé une quantité astronomique de comics et d’adaptations audiovisuelles. Pourtant, Douglas Wolk, un fan averti, s’est offert un petit exploit personnel. En effet, ce fringant « personnage » a lu pas moins de 27 000 comics, toutes franchises confondues. Il faut se rendre compte que cela représente près d’un demi million de pages à dévorer. Grâce à son abnégation, Wolk est aujourd’hui persuadé d’avoir découvert ce qui fait le succès de Marvel. Dans son nouveau livre All Of The Marvels, il détaille son exploration et ses conclusions.

Le succès de Marvel enfin décrypté ? – Crédit : Marvel Comics

Grâce aux différents univers proposés, du western en passant par l’humour, Marvel est parvenu à fidéliser une large audience au fil des années. Et Wolk pense que cela a fait la différence auprès des fans du genre. C’est ce que l’on appelle la fameuse « formule hybride » du succès !

Marvel : les clés du succès enfin décryptées ?

Même si en 1950 DC a ouvert la voie, c’est Marvel qui a su s’imposer par la suite dans le cœur des lecteurs. En combinant des récits de supers-héros avec des codes de la décennie précédente, le géant a trouvé sa formule à succès. Il y a d’ailleurs un exemple flagrant avec Les 4 Fantastiques. Créée pour rivaliser avec la Justice League, cette franchise a permis de flirter avec le romantisme, la science-fiction et parfois même l’horreur. Cette incursion dans des genres diamétralement opposés a su attirer de nouveaux lecteurs.

Mais c’est surtout en ouvrant la voie à des sujets sociétaux plus importants que Marvel a fait toute la différence. En effet, la firme a toujours voulu mettre en avant les minorités dans ses œuvres. Au fil des années, elle s’est ouverte à des questions importantes, donnant une place importante à la communauté LGBTQ+ par exemple. Il y a aussi eu une volonté de donner la parole aux cultures ethniques peu ou pas représentées dans la pop culture.

En étant toujours avant-gardiste et à l’écoute du monde moderne, Marvel a finalement toujours eu une longueur d’avance sur ses concurrents. Aujourd’hui, la firme est devenue un empire colossale. Et les choses vont encore évoluer et grandir à l’avenir, c’est certain.

Source : Screenrant